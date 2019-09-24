У Польщі невідомі жорстоко побили українського студента
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У польському місті Жори п’ятеро невідомих чоловіків жорстоко побили українського студента. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве відділення поліції.
“19-річного громадянина України жорстоко побили п’ятеро злочинців. На щастя, двоє інших чоловіків знайшли його на тротуарі непритомного, та надали допомогу”, — йдеться у повідомленні.
Інцидент стався між 21.00 та 22.00 у субботу, 21 вересня, на вулиці Рибницька. Як повідомив поліції потерпілий — на нього напали п’ятеро чоловіків. Один з них одразу запитав про громадянство, і коли хлопець підтвердив, що він з України, чоловіки кинулися на нього.
За інформацією поліції, хлопця продовжували бити ногами, навіть після того, як він втратив свідомість. Коли ж він прийшов до тями — злочинці вже втекли з місця подій.
19-річному студенту надали допомогу небайдужі громадяни, викликавши швидку допомогу.
Його транспортували до лікарні, де надали медичну допомогу, і тільки на другий день хлопець зміг повідомити правоохоронців про інцидент.
Поліція офіційно оголосила нападників у розшук.
Нагадаємо, влітку у Вроцлаві місцева влада зупинила акцію націоналістів через антиукраїнські лозунги.