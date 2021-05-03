Зеленський сьогодні прибуде до Варшави для зустрічі з президентом Польщі: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні здійснить візит до Варшави, де зустрінеться зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Зустрічний візит Дуди до Києва очікується у серпні під час урочистостей до Дня незалежності України. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію канцелярії президента Польщі.
Цитата:
“3 травня Президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу для зустрічі з президентом Анджеєм Дудою”, — заявив керівник Офісу міжнародної політики президента Республіки Польща Кшиштоф Щерський після зустрічі з радником Президента України з питань зовнішньої політики, заступником керівника ОП Ігорем Жовквою.
Деталі
Очікується, що президент України відвідає святкування 230-ї річниці ухвалення Конституції країни 3 травня та зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
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Окрім візиту Зеленського до Варшави, під час попередньої зустрічі українського та польского представників, сторони обговорили дії російської армії в Чорному морі та на сході України. Третьою темою, порушеною в розмові в понеділок, було питання про головування Польщі в ОБСЄ наступного року. Четвертою темою переговорів стала підтримка України на самітах НАТО та ЄС.