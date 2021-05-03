Зеленский сегодня прибудет в Варшаву для встречи с президентом Польши: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня осуществит визит в Варшаву, где встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Встречный визит Дуды в Киев ожидается в августе во время торжеств ко Дню независимости Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию канцелярии президента Польши.
Цитата:
“3 мая Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу для встречи с президентом Анджеем Дудой”, — заявил руководитель Офиса международной политики президента Республики Польша Кшиштоф Щерський после встречи с советником Президента Украины по вопросам внешней политики, заместителем руководителя ОП Игорем Жовквой.
Детали
Ожидается, что президент Украины посетит празднование 230-й годовщины принятия Конституции страны 3 мая и встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.
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Кроме визита Зеленского в Варшаву, во время предыдущей встречи украинского и польского представителей, стороны обсудили действия российской армии в Черном море и на востоке Украины. Третьей темой, поднятой в разговоре в понедельник, был вопрос о председательстве Польши в ОБСЕ в следующем году. Четвертой темой переговоров стала поддержка Украины на саммитах НАТО и ЕС.