Зеленский прибыл в Варшаву на переговоры с Дудой

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"Президент Украины прибыл с рабочим визитом в Польшу. Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши, а также проведет встречи с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств", - сообщили в Офисе Президента.

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В рамках визита Президент Украины вместе с лидерами других государств примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 230-летия Конституции Польши.

Президенты Украины и Польши проведут переговоры по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества.

Политические отношения между Украиной и Польшей

С точки зрения украинской дипломатии, Польша - важный союзник нашего государства в международных организациях и региональных объединениях. Как государство-член ЕС и НАТО, Польша последовательно поддерживает евроинтеграционные и евроатлантические устремления Украины, постоянно акцентирует внимание на необходимости сохранения политики "открытых дверей" для новых стран-членов, является одним из крупнейших контрибуторов СММ ОБСЕ в Украине. Примером успешного сотрудничества наших стран является деятельность ЛитПолУкрбрига им. князя Константина Острожского.

На всех международных площадках Польша осуждает российскую агрессию против Украины, занимает решительную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, отстаивает освобождение политических заключенных Кремля и последовательно поддерживает политику санкций ЕС в отношении России за оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Украина и Польша активно взаимодействуют по вопросам энергетической безопасности и диверсификации источников энергоснабжения, кибербезопасности, военно-технической и оборонной отраслях. Поддерживается тесный диалог и сотрудничество в культурно-гуманитарной сферах. Важный вклад в укрепление отношений между двумя государствами делает многочисленная украинская община в Польше и польская община в Украине.

Однако, исторические вопросы остаются полем для дискуссий между представителями двух стран. В частности, вопрос украинских мест памяти и захоронений на территории Республики Польша. Также есть вопрос нападений на украинцев в Польше, где работают многие граждане Украины. Еще в 2019 году в Офисе Омбудсмена отмечали, что за четыре года количество случаев ксенофобии, дискриминации и вражды к украинцам в Польше выросло с 30 до 190 случаев.

В то же время, активно развивается торгово-экономическое сотрудничество между странами. По итогам 2019-го уровень товарооборота между Украиной и РП составил 8,03 млрд долл. США, что на 6,7% по сравнению с 2018-м. Тенденция к дальнейшему росту объема двусторонней торговли с Польшей сохраняется.

Украина остается приоритетной страной, которой со стороны Польского государства оказывается помощь на развитие. В период 2014-2019 гг. правительство РП, используя свои многосторонние и двусторонние инструменты помощи, предоставило Украине гуманитарную помощь на общую сумму ~ 8,4 млн долл. США. В рамках Программы сотрудничества на цели развития Республики Польша на 2016-2020 г. реализовано 36 проектов на общую сумму ~ 5,4 млн долл. США.

Активно развивается межрегиональное сотрудничество, а также сотрудничество в сфере образования, науки, культуры, молодежных обменов.

Между Украиной и Польшей функционируют более десятка важных двусторонних институциональных механизмов.