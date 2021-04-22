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Названа дата саммита НАТО: среди тем агрессия России, Китай и терроризм

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Следующий саммит глав государств и правительств НАТО пройдет 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном в четверг в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

“Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия”, — отмечается в заявлении.

“Мы примем решения по нашей предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивными действиями России, угрозой терроризма, кибератаками, новыми и разрушительными технологиями, последствиями изменения климата для безопасности и усилением Китая”, — пояснил генсек и подчеркнул, что с нетерпением ждет “успешного саммита” в Брюсселе.

Дополнение

Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.

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