Названо дату саміту НАТО: серед тем агресія Росії, Китай та тероризм

Деталі

“Я радий оголосити, що наступний саміт лідерів союзників відбудеться 14 червня 2021 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Бельгія”, — наголошується в заяві.

“Ми приймемо рішення по нашому предметному і перспективному порядку денному НАТО на період до 2030 року, щоб впоратися з викликами сьогоднішнього і завтрашнього дня: агресивними діями Росії, загрозою тероризму, кібератаками, новими і руйнівними технологіями, наслідками зміни клімату для безпеки і посиленням Китаю”, — пояснив генсек і підкреслив, що з нетерпінням чекає “успішного саміту” в Брюсселі.

Доповнення

Це буде перший саміт НАТО за участю нового президента США Джо Байдена. Остання зустріч лідерів НАТО відбулася в Лондоні в грудні 2019 року.