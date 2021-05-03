Дорожную карту для вступления Украины в НАТО обсудят на саммите в июне - Дуда

КИЕВ. 3 мая. УНН. На саммите НАТО в июне этого года планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить на пути к членству в Альянсе. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Республики Польша.