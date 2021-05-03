Дорожную карту для вступления Украины в НАТО обсудят на саммите в июне - Дуда
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. На саммите НАТО в июне этого года планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить на пути к членству в Альянсе. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Республики Польша.
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"Мы обсудили самые важные текущие вопросы, в первую очередь, связанные с безопасностью Украины, ситуацией на востоке Украины, проблемой Крыма, оккупированного россиянами, оккупированных (частей - ред.) Донецкой и Луганской областей, присутствия и количества перемещенных туда российских воинских частей из разных уголков России", - сообщил Дуда.
Он объявил, что ситуацией в Украине и на украинских границах будет заниматься "Бухарестская девятка" на следующей неделе и участники саммита НАТО в Брюсселе в середине июня.
"Это, во-первых, вопрос безопасности Украины, а значит, и всей Центральной Европы, а во-вторых, вопрос формализованного указания Украине пути, по которому следует идти к членству в Североатлантическом альянсе. Сейчас это принципиальный вопрос, и мы и наши друзья в нашей части Европы поддерживаем Украину в этом", - заверил Дуда.
Что было ранее
Зеленский сегодня провел встречу с Дудой. Это он сделал в рамках рабочего визита в Польшу, в которой сегодня национальный праздник - День Конституции страны.
Также сегодня, 3 мая, президенты Польши - Анджей Дуда, Литвы - Гитанас Науседа, Эстонии - Керсти Кальюлайд, Латвии - Эгилс Левитс и Украины - Владимир Зеленский приняли в Варшаве совместную декларацию по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Польши 3 мая.
Саммит НАТО и евроатлантические устремления Украины
Следующий саммит глав государств и правительств НАТО состоится 14 июня в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.
Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина на следующем саммите НАТО в июне ожидает готовности стран-членов поддержки в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.
Ранее глава государства заявлял, что Украина понимает, что для вступления в НАТО надо соответствовать стандартам Альянса, но нельзя сводить все только к реформам, особенно сейчас.