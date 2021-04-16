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Зеленський заявив, що очікує почути сигнал про ПДЧ для України на саміті НАТО у червні

Зеленський заявив, що очікує почути сигнал про ПДЧ для України на саміті НАТО у червні

Київ • УНН

 • 36434 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Україна на наступному саміті НАТО в червні очікує на готовність країн-членів підтримки у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Парижі, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"У червні буде саміт НАТО. Там ми обов’язково будемо чути, чи є такий сигнал, і від яких конкретно країн ми отримаємо підтримку у цьому питанні – ПДЧ", - сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, Київ відчуває підтримку Франції у питанні надання Плану дій щодо членства в НАТО для України.

"Я б хотів почути конкретику, коли це може бути, але все залежить не тільки від Франції… Хоча я вважаю, що Франція відіграє велику роль у вирішенні цього питання", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що запропонував Макрону підписати декларацію про підтримку прагнень України стати членом ЄС.
Окрім того, Зеленський зазначив, що з канцлером Німеччини Ангелою Меркель вони не обговорювали питання членства України в НАТО.

"З пані Меркель ми не обговорювали питання членства України в НАТО, тому що наша конференція була у форматі обговорення питання безпеки на сході України, питання Донбасу, питання виконання домовленостей, які у нас були ще в грудні 2019 року на "нормандській зустрічі". З паном Макроном ми обговорювали це питання", - розповів Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив, що Україна не може почуватися в ЄС та в НАТО як у гостях, вона має бути “своєю”.

Зеленський також заявив, що Україна розуміє, що для вступу до НАТО має відповідати стандартам Альянсу, але не можна зводити все лише до реформ, особливо зараз.

Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі та зазначив, що отримання Україною Плану дій щодо членства стане справжнім сигналом для РФ, що допоможе закінчити війну на Донбасі.

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