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Зеленский заявил, что ожидает услышать сигнал о ПДЧ для Украины на саммите НАТО в июне

Зеленский заявил, что ожидает услышать сигнал о ПДЧ для Украины на саммите НАТО в июне

Киев  •  УНН

 • 36427 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украина на следующем саммите НАТО в июне ожидает готовность стран-членов поддержки в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Париже, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"В июне будет саммит НАТО. Там мы обязательно будем слышать, есть ли такой сигнал, и от каких конкретно стран мы получим поддержку в этом вопросе - ПДЧ", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, Киев чувствует поддержку Франции в вопросе предоставления Плана действий по членству в НАТО для Украины.

"Я бы хотел услышать конкретику, когда это может быть, но все зависит не только от Франции... Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что предложил Макрону подписать декларацию о поддержке стремлений Украины стать членом ЕС.
Кроме того, Зеленский отметил, что с канцлером Германии Ангелой Меркель они не обсуждали вопрос членства Украины в НАТО.

"С госпожой Меркель мы не обсуждали вопрос членства Украины в НАТО, потому что наша конференция была в формате обсуждения вопроса с безопасностью на востоке Украины, вопрос Донбасса, вопросы выполнения договоренностей, которые у нас были еще в декабре 2019 года на "нормандской встречи". С господином Макроном мы обсуждали этот вопрос", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях, она должна быть "своей" .

Зеленский также заявил, что Украина понимает, что для вступления в НАТО должна соответствовать стандартам Альянса, но нельзя сводить все только к реформам, особенно сейчас.

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью на Донбассе и отметил, что получение Украиной Плана действий по членству станет настоящим сигналом для РФ, что поможет закончить войну на Донбассе.

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