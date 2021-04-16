Не можна зводити вступ до НАТО лише до реформ - Зеленський

Так, говорячи про повернення до миру, Глава держави заявив, що у сьогоднішніх умовах Україна потребує дій, і найкраще для цього – отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Цитата:

"Наші Збройні Сили стримують єдину агресію у Європі, ми вистояли вже понад 7 років і постійно вдосконалюємось. Це точно не секрет для тих наших друзів із НАТО, які приїжджають в Україну, беруть участь у спільних навчаннях з нашими військовими, проводять тренінги. Ми розуміємо, що Україна має відповідати стандартам НАТО, й проводимо необхідні реформи. Однак не можна зводити все лише до реформ, і особливо зараз, коли явно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії", - сказав Президент.

Що було раніше

Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі та зазначив, що отримання Україною Плану дій щодо членства стане справжнім сигналом для РФ, що допоможе закінчити війну на Донбасі.



Довідково

30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим перебувають 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.