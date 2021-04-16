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Нельзя сводить вступление в НАТО лишь к реформам - Зеленский

Нельзя сводить вступление в НАТО лишь к реформам - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 24787 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украина понимает, что для вступления в НАТО должна соответствовать стандартам Альянса, но нельзя сводить все только к реформам, особенно сейчас. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, передает УНН.

Так, говоря о возвращении к миру, Глава государства заявил, что в сегодняшних условиях Украина нуждается в действиях, и лучше всего для этого - получение Плана действий по членству в НАТО.

Цитата:

"Наши Вооруженные Силы сдерживают единнственную агрессию в Европе, мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся. Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, участвуют в совместных учениях с нашими военными, проводят тренинги. Мы понимаем, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО, и проводим необходимые реформы. Однако нельзя сводить все только к реформам, и особенно сейчас, когда явно не реформы способны не допустить расширения российской агрессии", - сказал Президент.

Что было раньше

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью на Донбассе и отметил, что получение Украиной Плана действий по членству станет настоящим сигналом для РФ, что поможет закончить войну на Донбассе.

Справка

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым находятся 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

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