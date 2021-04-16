Нельзя сводить вступление в НАТО лишь к реформам - Зеленский

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украина понимает, что для вступления в НАТО должна соответствовать стандартам Альянса, но нельзя сводить все только к реформам, особенно сейчас. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, передает УНН.