Дуда прийняв Зеленського у Варшаві

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На зустрічі президента Республіки Польща Анджея Дуди та Президента України Володимира Зеленського були присутні й інші представники країн.

Очікується, що президенти України та Польщі проведуть переговори щодо ключових питань двосторонньої співпраці.

Spotkanie Prezydenta RP @AndrzejDuda i Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/hAGxjvGFbk

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський прибув 3 травня з робочим візитом до Польщі, у якої сьогодні національне свято - День Конституції країни.



Під час візиту Зеленський, а також президенти Польщі - Анджей Дуда, Литви - Гітанас Наусєда, Естонії - Керсті Кальюлайд, Латвії - Егілс Левітс підписали в Варшаві спільну декларацію з нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Польщі 3 травня.

Згодом, під час виступу після підписання документа, Зеленський відзначив, що дякує за увагу до України. "Міжнародні партнери постійно підтримують Україну, нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. Я вам всім вдячний. Сьогодні це дуже важливо. Коли анексована частина української території – наш півострів Крим і коли у нас йде війна на сході. Це і є війна в Європі. Дуже важливо, що ми були разом", - заявив Зеленський.