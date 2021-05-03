Дуда принял Зеленского в Варшаве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В польской столице Варшаве состоялась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на видео со встречи двух лидеров, опубликованное канцелярией президента Польши.
Детали
На встрече президента Республики Польша Анджея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского присутствовали и другие представители стран.
Ожидается, что президенты Украины и Польши проведут переговоры по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества.
Spotkanie Prezydenta RP @AndrzejDuda и Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa . pic.twitter.com/hAGxjvGFbk- Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 3, 2021
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 3 мая с рабочим визитом в Польшу, в которой сегодня национальный праздник - День Конституции страны.
Во время визита Зеленский, а также президенты Польши - Анджей Дуда, Литвы - Гитанас Науседа, Эстонии - Керсти Кальюлайд, Латвии - Егилс Левитс подписали в Варшаве совместную декларацию по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Польши 3 мая.
Позже, во время выступления после подписания документа, Зеленский отметил, что благодарит за внимание к Украине. "Международные партнеры постоянно поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. Когда аннексирована часть украинской территории - наш полуостров Крым и когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, что мы были вместе", - заявил Зеленский.