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Декларация европейской перспективы для Украины: Польша показала, что подписали Зеленский и Дуда

Декларация европейской перспективы для Украины: Польша показала, что подписали Зеленский и Дуда

Киев  •  УНН

 • 33108 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Канцелярия польского лидера Анжея Дуды сегодня опубликовала совместное заявление президентов Польши и Украины о европейской перспективе для нашей страны. С декларацией можно ознакомиться на сайте канцелярии, передает УНН.

Детали

Согласно тексту документа, президент Республики Польша и Президент Украины:

• приветствовали значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, в котором изложена программа реформ для дальнейшей постепенной интеграции Украины в Европейский Союз и его внутренний рынок; подчеркнули важность и волю украинского руководства продолжать путь реформ, уделяя особое внимание правосудию и внутренним делам, борьбе с коррупцией и верховенству закона;

• подчеркнули — в контексте реализации СоА / УВЗСТ — важность дальнейшего улучшения условий для ведения бизнеса в Украине с целью поощрения инвесторов и, таким образом, стимулирования экономического обмена между странами;

• выступили за необходимость учитывать пересмотр нормативно-правовой базы экономического развития и торговли в СоА / УВЗСТ; приветствовали начало оценки достижений Соглашения об ассоциации/Соглашения о свободной торговле, направленной на запуск на следующем саммите Украина-ЕС всеобъемлющего обзора Соглашения об ассоциации в его торговой и отраслевой частях и дальнейшего содействия секторальной интеграции между ЕС и Украиной;

• согласились с тем, что существует необходимость в стратегическом обзоре Европейской политики соседства и Инициативы Восточного партнерства, который сделает их дальновидными и обеспечит политику открытых дверей со стороны Европейского Союза по отношению к тем ассоциированным партнерам, которые имеют европейские устремления и соответствуют всем условиям и критериям, пользуясь поддержкой соответствующих инструментов;

• ожидали обсуждения европейского будущего Украины в контексте Конференции по будущему Европы и того, что украинские заинтересованные стороны будут вовлечены в эту дискуссию;

• согласились с тем, что у Украины впереди европейская перспектива в соответствии со ст. 49 Договора о Европейском Союзе и она может подать заявку на членство в Союзе при условии соблюдения всех копенгагенских критериев и демократических принципов, соблюдения основных свобод, прав человека и меньшинств и соблюдения верховенства закона;

• согласились активизировать совместные усилия по поддержке интеграции Украины с ЕС и отметили, что проевропейские реформы в Украине заслуживают поддержки всего международного сообщества;

• отметил намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем после выполнения положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, при условии соблюдения Копенгагенских критериев, и согласились, что Республика Польша поддержит Украину в этом отношении.

Что было ранее

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая провел встречу с Дудой. Встреча прошла в рамках рабочего визита в Польшу, в которой 3 мая отмечали национальный праздник — День Конституции страны.

Как сообщил Глава государства по итогам визита, Польша, после Литвы, стала вторым государством — членом Евросоюза, которое письменно подтвердило, что готово поддержать Украину, когда встанет вопрос о членстве нашей страны в ЕС.

Отметим также, что ранее сегодня, 7 мая, Глава государства встретился с министрами иностранных дел стран Бенилюкса.

В ходе встречи Зеленский призвал страны Бенилюкса поддержать евроинтеграционные устремления нашего государства, в частности путем подписания деклараций о европейской перспективе Украины.

Контекст

Украина начала собирать подписи в поддержку вступления Украины в ЕС у своих иностранных партнеров в марте. Тогда Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в Европейский Союз — президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа во время визита последнего в Киеве подписали совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Как говорят обозреватели, такой подход — сбор подписей — является новой тактикой Киева по сближению с ЕС. Это подтвердили и в Офисе Президента.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, которого называют советником Президента по вопросам внешней политики, заключение декларации о европейской перспективе Украины назвал важным шагом на пути реализации стратегической цели нашего государства. Жовква отметил, что в декларации в частности признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.

В то же время в экспертных кругах такой подход называют очень амбициозным и задают вопрос, сколько же стран блока готовы таким образом выразить поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. К слову, еще когда Украина была на пути к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, сопротивление оказывали Нидерланды, где даже проводили референдум по этому поводу.

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