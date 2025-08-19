Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування

Верховна Рада розгляне у другому читанні пакет законопроєктів про Defence City – новий інструмент підтримки оборонно-промислового комплексу. Спецрежим має дозволити наростити виробництво зброї, зміцнити оборону та дати поштовх економіці. Водночас експерти застерігають: без урахування стратегічних галузей, зокрема авіації, ініціатива може залишити за бортом сектор, що забезпечує модернізацію техніки, експорт і десятки тисяч робочих місць. Депутати висловлюють консолідовану підтримку вітчизняному авіапрому, аби він отримав належні умови для розвитку, пише УНН.

Чи стане Defence City інструментом для розвитку ОПК та економіки?

Уже завтра, 20 серпня, Верховна Рада розглядатиме в другому читанні ключові законопроекти про Defence City. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Відповідний спецрежим для підприємств ОПК розробляється, щоб Україна значно наростила обсяги виробництва зброї та товарів оборонного призначення. За розрахунками фахівців – з 9 до 30 мільярдів доларів щороку. Ми зможемо повністю забезпечувати нашу армію необхідним озброєнням – це гарантія посилення нашого захисту та оборони", – ідеться у повідомленні Данила Гетманцева.

Ці тези співзвучні з першим пунктом програми дій уряду – "Безпека та оборона", де оборонна промисловість визначена ключовим драйвером розвитку. За словами Данила Гетманцева, після ухвалення у другому читанні Defence City має стати інструментом, що дозволить Україні увійти до кола провідних світових виробників озброєння та водночас стимулюватиме економіку.

Своєю чергою, народний депутат Ігор Копитін наголошує, що оборонно-промисловий комплекс уже є важливою складовою національної економіки. Він підкреслює, що після відкриття експорту озброєнь, передбаченого ініціативою Defence City, ВПК може стати одним із головних джерел валютних надходжень і приносити державі мільярди доларів щороку.

"Оборонна галузь України має посісти власне місце на світовому ринку озброєнь і залучити мільярдні інвестиції, які дозволять масштабувати виробництва, вкладати кошти в нові технологічні розробки, побудову модернізованих виробничих площ. Це надасть вагому підтримку як безпеці та обороні України, так і вітчизняній економіці", – зауважив парламентар.

Чи залишиться авіація у фокусі державної політики?

Щоб амбітні завдання Defence City були реалізовані, критично важливим було якісне доопрацювання законопроєктів, адже після першого читання експерти та народні депутати звертали увагу, що ініціатива фактично проігнорувала авіацію. Галузь з 1 січня 2025 року втратила податкові пільги, які діяли понад 10 років, і нині вважає Defence City основним інструментом підтримки від держави, щоб не зазнати долі втраченої космічної.

"Якщо авіацію не включать повною мірою до резидентів, ми отримаємо парадокс: стратегічно важлива галузь опиниться поза межами державної підтримки. А це ризик банкрутств, зупинки програм, відтоку кадрів. Навпаки, включення літакобудування дозволить зберегти виробництво й розвивати такі проєкти, як модернізація "Руслана", виробництво Ан-178, нові двигуни від "Мотор Січ" і "Івченко-Прогрес" та інші видатні досягнення, якими можуть похизуватися навіть далеко не всі провідні країни світу", − пояснив президент Аерокосмічної асоціації України Віктор Попов.

Представники індустрії наголошують, що преференції, які авіаційні підприємства можуть отримати в межах Defence City, − це не дотації від держави, а звільнення від податків, яке здатне багаторазово повернутися у вигляді доходів для бюджету.

"Лише за 2017-2023 роки ця система дала 9,3 млрд грн вивільнених коштів, а у відповідь держава отримала 22,9 млрд грн податків. Тобто ефективність податкових пільг становила 2,5 рази, фактично на кожну гривню податкових стимулів держава отримала 2,5 гривні податків. Тепер ця підтримка обірвана, а підприємства змушені працювати на межі, виконуючи оборонні замовлення без належних ресурсів", − акцентував увагу Віктор Попов.

Віктор Попов також відзначив, що авіація сьогодні відіграє ключову роль за кількома напрямами. Для оборони − це модернізація та обслуговування бойової техніки, логістика та розвиток безпілотних технологій. Для економіки − експорт високотехнологічної продукції, податкові надходження та інвестиційний потенціал. Окрім того, авіаційна галузь забезпечує понад 40 тисяч робочих місць і створює мультиплікативний ефект для десятків суміжних секторів.

Авіація очима депутатів: аргументи та позиції

Підтримку на захист авіації висловив член депутатської групи "Відновлення України" Анатолій Бурміч. На його думку, Україна має відновити зруйновані авіазаводи та модернізувати парк літаків, який роками простоює. Він вважає цей напрям одним із пріоритетних, адже країна має достатньо фахівців і можливостей, щоб самостійно виконувати відновлювальні роботи, створюючи робочі місця, наповнюючи бюджет і зменшуючи залежність від зовнішніх підрядників.

"По-перше, Україна була і залишається однією з небагатьох країн, які мають власне авіабудування. Попри те, що сьогодні багато заводів зруйновані, їх потрібно відновлювати. По-друге, необхідно ремонтувати ту техніку і парк літаків, які зараз стоять без руху. Перед тим, як запускати їх у небо, вони мають пройти відновлення та ремонт, адже після кількох років простою не можуть одразу злітати. У нас є для цього всі можливості та фахівці, і це один із пріоритетних напрямків (…) Вважаю, що це розумно, і ми будемо це підтримувати", - відзначив Анатолій Бурміч.

Народний депутат Петро Юрчишин акцентує на безпековій складовій авіаційної галузі.

"Для нас головне – не загубити авіаційну галузь. Адже коли йдеться, наприклад, про збиття ворожих дронів типу Shahed, це вже питання оборони і те, що безпосередньо допомагає нам воювати", – прокоментував Петро Юрчишин.

Нагадаємо

В Аерокосмічній асоціації України пояснили, які поправки авіаційна галузь пропонує врахувати у межах Defence City та чому вони критично важливі.

Одним із ключових питань стало зниження порогу оборонного доходу для авіапідприємств: замість 90% пропонується реалістичний показник у 50%, причому оборонним доходом слід вважати не лише прямі поставки Міноборони, а й виробництво літаків, їх ремонт, модернізацію та обслуговування. Також авіація наполягає на включенні до переліку резидентів Defence City підприємств, що підпадають під дію закону "Про розвиток літакобудівної промисловості" і вже офіційно визнані урядом критично важливими для економіки та оборони.

Окремим блоком стоїть питання податкових боргів: через воєнні обставини вони виникли у багатьох підприємств, і асоціація пропонує компромісний варіант − надати до трьох років на їх погашення. Не менш принциповим є звільнення від податку на прибуток: вивільнені кошти залишатимуться на підприємствах і спрямовуватимуться на науково-дослідні та конструкторські роботи − створення нових двигунів, модернізацію літаків, розробку безпілотних систем і впровадження сучасних матеріалів та цифрових технологій.

Додатково галузь прагне до звільнення від земельного, майнового та екологічного податку, а також від штрафів і пені у випадку виключення з переліку резидентів, наголошуючи на необхідності прозорого механізму використання вивільнених коштів під контролем уряду.

В асоціації підкреслюють: без урахування цих поправок авіаційна галузь ризикує втратити виробничий та кадровий потенціал, тоді як її підтримка здатна забезпечити Україні стратегічні переваги як у війні, так і в післявоєнному розвитку.