Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении пакет законопроектов о Defence City – новом инструменте поддержки оборонно-промышленного комплекса. Спецрежим должен позволить нарастить производство оружия, укрепить оборону и дать толчок экономике. В то же время эксперты предостерегают: без учета стратегических отраслей, в частности авиации, инициатива может оставить за бортом сектор, обеспечивающий модернизацию техники, экспорт и десятки тысяч рабочих мест. Депутаты выражают консолидированную поддержку отечественному авиапрому, чтобы он получил надлежащие условия для развития, пишет УНН.

Станет ли Defence City инструментом для развития ОПК и экономики?

Уже завтра, 20 августа, Верховная Рада будет рассматривать во втором чтении ключевые законопроекты о Defence City. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Соответствующий спецрежим для предприятий ОПК разрабатывается, чтобы Украина значительно нарастила объемы производства оружия и товаров оборонного назначения. По расчетам специалистов – с 9 до 30 миллиардов долларов ежегодно. Мы сможем полностью обеспечивать нашу армию необходимым вооружением – это гарантия усиления нашей защиты и обороны", – говорится в сообщении Даниила Гетманцева.

Эти тезисы созвучны с первым пунктом программы действий правительства – "Безопасность и оборона", где оборонная промышленность определена ключевым драйвером развития. По словам Даниила Гетманцева, после принятия во втором чтении Defence City должен стать инструментом, который позволит Украине войти в круг ведущих мировых производителей вооружения и одновременно будет стимулировать экономику.

Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце

В свою очередь, народный депутат Игорь Копытин отмечает, что оборонно-промышленный комплекс уже является важной составляющей национальной экономики. Он подчеркивает, что после открытия экспорта вооружений, предусмотренного инициативой Defence City, ВПК может стать одним из главных источников валютных поступлений и приносить государству миллиарды долларов ежегодно.

"Оборонная отрасль Украины должна занять собственное место на мировом рынке вооружений и привлечь миллиардные инвестиции, которые позволят масштабировать производства, вкладывать средства в новые технологические разработки, построение модернизированных производственных площадей. Это окажет весомую поддержку как безопасности и обороне Украины, так и отечественной экономике", – отметил парламентарий.

Останется ли авиация в фокусе государственной политики?

Чтобы амбициозные задачи Defence City были реализованы, критически важной была качественная доработка законопроектов, ведь после первого чтения эксперты и народные депутаты обращали внимание, что инициатива фактически проигнорировала авиацию. Отрасль с 1 января 2025 года потеряла налоговые льготы, действовавшие более 10 лет, и сейчас считает Defence City основным инструментом поддержки от государства, чтобы не постигла участь потерянной космической.

"Если авиацию не включат в полной мере в резиденты, мы получим парадокс: стратегически важная отрасль окажется вне государственной поддержки. А это риск банкротств, остановки программ, оттока кадров. Наоборот, включение самолетостроения позволит сохранить производство и развивать такие проекты, как модернизация "Руслана", производство Ан-178, новые двигатели от "Мотор Сич" и "Ивченко-Прогресс" и другие выдающиеся достижения, которыми могут похвастаться даже далеко не все ведущие страны мира", − пояснил президент Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор Попов.

Представители индустрии подчеркивают, что преференции, которые авиационные предприятия могут получить в рамках Defence City, − это не дотации от государства, а освобождение от налогов, которое способно многократно вернуться в виде доходов для бюджета.

"Только за 2017-2023 годы эта система дала 9,3 млрд грн высвобожденных средств, а в ответ государство получило 22,9 млрд грн налогов. То есть эффективность налоговых льгот составила 2,5 раза, фактически на каждую гривну налоговых стимулов государство получило 2,5 гривны налогов. Теперь эта поддержка оборвана, а предприятия вынуждены работать на пределе, выполняя оборонные заказы без надлежащих ресурсов", − акцентировал внимание Виктор Попов.

Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости

Виктор Попов также отметил, что авиация сегодня играет ключевую роль по нескольким направлениям. Для обороны − это модернизация и обслуживание боевой техники, логистика и развитие беспилотных технологий. Для экономики − экспорт высокотехнологичной продукции, налоговые поступления и инвестиционный потенциал. Кроме того, авиационная отрасль обеспечивает более 40 тысяч рабочих мест и создает мультипликативный эффект для десятков смежных секторов.

Авиация глазами депутатов: аргументы и позиции

Поддержку в защиту авиации выразил член депутатской группы "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич. По его мнению, Украина должна восстановить разрушенные авиазаводы и модернизировать парк самолетов, который годами простаивает. Он считает это направление одним из приоритетных, ведь страна имеет достаточно специалистов и возможностей, чтобы самостоятельно выполнять восстановительные работы, создавая рабочие места, наполняя бюджет и уменьшая зависимость от внешних подрядчиков.

"Во-первых, Украина была и остается одной из немногих стран, имеющих собственное авиастроение. Несмотря на то, что сегодня многие заводы разрушены, их нужно восстанавливать. Во-вторых, необходимо ремонтировать ту технику и парк самолетов, которые сейчас стоят без движения. Перед тем, как запускать их в небо, они должны пройти восстановление и ремонт, ведь после нескольких лет простоя не могут сразу взлетать. У нас есть для этого все возможности и специалисты, и это одно из приоритетных направлений (…) Считаю, что это разумно, и мы будем это поддерживать", - отметил Анатолий Бурмич.

Народный депутат Петр Юрчишин акцентирует на составляющей безопасности авиационной отрасли.

"Для нас главное – не потерять авиационную отрасль. Ведь когда речь идет, например, о сбитии вражеских дронов типа Shahed, это уже вопрос обороны и то, что непосредственно помогает нам воевать", – прокомментировал Петр Юрчишин.

Напомним

В Аэрокосмической ассоциации Украины объяснили, какие поправки авиационная отрасль предлагает учесть в рамках Defence City и почему они критически важны.

Одним из ключевых вопросов стало снижение порога оборонного дохода для авиапредприятий: вместо 90% предлагается реалистичный показатель в 50%, причем оборонным доходом следует считать не только прямые поставки Минобороны, но и производство самолетов, их ремонт, модернизацию и обслуживание. Также авиация настаивает на включении в перечень резидентов Defence City предприятий, подпадающих под действие закона "О развитии самолетостроительной промышленности" и уже официально признанных правительством критически важными для экономики и обороны.

Отдельным блоком стоит вопрос налоговых долгов: из-за военных обстоятельств они возникли у многих предприятий, и ассоциация предлагает компромиссный вариант − предоставить до трех лет на их погашение. Не менее принципиальным является освобождение от налога на прибыль: высвобожденные средства будут оставаться на предприятиях и направляться на научно-исследовательские и конструкторские работы − создание новых двигателей, модернизацию самолетов, разработку беспилотных систем и внедрение современных материалов и цифровых технологий.

Дополнительно отрасль стремится к освобождению от земельного, имущественного и экологического налога, а также от штрафов и пени в случае исключения из перечня резидентов, подчеркивая необходимость прозрачного механизма использования высвобожденных средств под контролем правительства.

В ассоциации подчеркивают: без учета этих поправок авиационная отрасль рискует потерять производственный и кадровый потенциал, тогда как ее поддержка способна обеспечить Украине стратегические преимущества как в войне, так и в послевоенном развитии.