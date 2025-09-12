Де очікувати дощі 12 вересня: прогноз синоптиків
Київ • УНН
12 вересня в Україні прогнозують мінливу хмарність та місцями помірні дощі. На Рівненщині та Хмельниччині очікуються значні опади, тоді як у Києві без дощів.
У пʼятницю, 12 вересня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, а також місцями помірні дощі. Про це пише УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
За даними синоптиків, вдень на Рівненщині та Хмельниччині місцями прогнозують значні дощі. На решті території - без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях передають місцями короткочасний дощ.
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 18-23°, у південній частині до 26°
У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря буде від 21 до 23 градусів тепла.
