Де очікувати дощі 12 вересня: прогноз синоптиків

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11 вересня, 19:17 • 9658 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 20116 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 30734 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 19794 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 17742 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 23583 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 14880 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16691 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14694 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14644 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
57%
755мм
Популярнi новини
Трамп не здасться, це дає надію на завершення руйнівної війни в Україні: Сійярто про розмову із РубіоPhoto11 вересня, 17:38 • 4722 перегляди
ФБР обіцяє 100 тис. доларів нагороди за інформацію про вбивство Чарлі Кірка11 вересня, 17:43 • 3420 перегляди
Польща закриває кордон з білоруссю: у рф заявили ескалацію напруги та закликали Варшаву передумати11 вересня, 18:35 • 11022 перегляди
На Волині з літака впав боєприпас на житловий будинок - ЗМІ11 вересня, 20:02 • 4470 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються23:40 • 3684 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 30734 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 23583 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 37360 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 51370 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 111980 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 14109 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 37360 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 25770 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 33615 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 98641 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Fox News
Saab JAS 39 Gripen
Су-30

Де очікувати дощі 12 вересня: прогноз синоптиків

Київ • УНН

 • 10 перегляди

12 вересня в Україні прогнозують мінливу хмарність та місцями помірні дощі. На Рівненщині та Хмельниччині очікуються значні опади, тоді як у Києві без дощів.

Де очікувати дощі 12 вересня: прогноз синоптиків

У пʼятницю, 12 вересня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, а також місцями помірні дощі. Про це пише УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

За даними синоптиків, вдень на Рівненщині та Хмельниччині місцями прогнозують значні дощі. На решті території - без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях передають місцями короткочасний дощ.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 18-23°, у південній частині до 26°

- йдеться у дописі.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря буде від 21 до 23 градусів тепла.

Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів11.09.25, 14:11 • 37367 переглядiв

Вероніка Марченко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Хмельницька область
Рівненська область
Вінницька область
Житомирська область
Одеська область
Україна
Київ