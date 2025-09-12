Де очікувати дощі 12 вересня: прогноз синоптиків

У пʼятницю, 12 вересня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, а також місцями помірні дощі. Про це пише УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

За даними синоптиків, вдень на Рівненщині та Хмельниччині місцями прогнозують значні дощі. На решті території - без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях передають місцями короткочасний дощ.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 18-23°, у південній частині до 26° - йдеться у дописі.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря буде від 21 до 23 градусів тепла.

