Где ожидать дожди 12 сентября: прогноз синоптиков
Киев • УНН
12 сентября в Украине прогнозируется переменная облачность и местами умеренные дожди. В Ровенской и Хмельницкой областях ожидаются значительные осадки, тогда как в Киеве без дождей.
В пятницу, 12 сентября, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, а также местами умеренные дожди. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
По данным синоптиков, днем на Ровенщине и Хмельнитчине местами прогнозируются значительные дожди. На остальной территории - без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой и Одесской областях передают местами кратковременный дождь.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 18-23°, в южной части до 26°
В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет от 21 до 23 градусов тепла.
