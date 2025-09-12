Где ожидать дожди 12 сентября: прогноз синоптиков

В пятницу, 12 сентября, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, а также местами умеренные дожди. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По данным синоптиков, днем на Ровенщине и Хмельнитчине местами прогнозируются значительные дожди. На остальной территории - без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой и Одесской областях передают местами кратковременный дождь.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 18-23°, в южной части до 26° - говорится в сообщении.

В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет от 21 до 23 градусов тепла.

