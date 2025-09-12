$41.210.09
Где ожидать дожди 12 сентября: прогноз синоптиков

Киев • УНН

 • 0 просмотра

12 сентября в Украине прогнозируется переменная облачность и местами умеренные дожди. В Ровенской и Хмельницкой областях ожидаются значительные осадки, тогда как в Киеве без дождей.

Где ожидать дожди 12 сентября: прогноз синоптиков

В пятницу, 12 сентября, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, а также местами умеренные дожди. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По данным синоптиков, днем на Ровенщине и Хмельнитчине местами прогнозируются значительные дожди. На остальной территории - без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой и Одесской областях передают местами кратковременный дождь.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 18-23°, в южной части до 26°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет от 21 до 23 градусов тепла.

Вероника Марченко

Вероника Марченко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Хмельницкая область
Ровненская область
Винницкая область
Житомирская область
Одесская область
Украина
Киев