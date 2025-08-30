$41.260.00
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір
13:59 • 21475 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
13:06 • 47830 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане авто
30 серпня, 11:04 • 62983 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 82188 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 228825 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 100110 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 80925 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 96515 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 300932 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Чистий прибуток "Роснaфти" впав на 68% через низькі ціни на нафту - Reuters

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Чистий прибуток російської "Роснафти" у першому півріччі 2025 року впав на 68% до 245 млрд рублів. Це сталося через перевиробництво нафти країнами ОПЕК та зниження цін.

Чистий прибуток "Роснaфти" впав на 68% через низькі ціни на нафту - Reuters

Чистий прибуток російської нафтової компанії "Роснефть" у першому півріччі 2025 року знизився більш ніж на 68% — до 245 млрд рублів (приблизно 3 млрд доларів). Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами голови компанії Ігоря Сєчіна, на світовому ринку утворився профіцит нафти через активне нарощування видобутку Саудівською Аравією, ОАЕ, Іраком і Кувейтом. Він також спрогнозував, що надлишок нафти може досягти 2,6 млн барелів на добу в четвертому кварталі 2025 року, а у 2026-му скоротиться до 2,2 млн барелів.

Перше півріччя характеризувалося зниженням цін на нафту, в першу чергу через перевиробництво нафти. Основна причина - активне нарощування видобутку країнами ОПЕК, в тому числі Саудівською Аравією, ОАЕ, Іраком, Кувейтом

- заявив Сєчін.

Керівник "Роснефти" відомий своєю критикою співпраці з ОПЕК і неодноразово заявляв, що скорочення видобутку лише стимулює зростання виробництва у США, які стали одним із провідних виробників нафти у світі.

ОПЕК+ протягом останніх років скорочувала видобуток для підтримки цін, проте у 2025-му змінила стратегію та почала збільшувати обсяги, щоб повернути ринкові позиції. Це частково відбулося під тиском США, які закликали картель підвищити видобуток.

Нагадаємо

Атаки ЗСУ на російські нафтопереробні заводи можуть призвести до дефіциту бензину по всій росії, що спричинить зростання інфляції. Нещодавно ударів зазнали Куйбишевський та Афіпський НПЗ, які є ключовими для російської військової промисловості.

Ураження двох російських НПЗ: "Мадяр" повідомив, скільки ще виробництва "відмінусували" у росіян30.08.25, 09:50 • 5534 перегляди

Вероніка Марченко

ЕкономікаНовини Світу
ОПЕК
Reuters
Ірак
Саудівська Аравія
Кувейт
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки