Чистий прибуток "Роснaфти" впав на 68% через низькі ціни на нафту - Reuters
Київ • УНН
Чистий прибуток російської "Роснафти" у першому півріччі 2025 року впав на 68% до 245 млрд рублів. Це сталося через перевиробництво нафти країнами ОПЕК та зниження цін.
Чистий прибуток російської нафтової компанії "Роснефть" у першому півріччі 2025 року знизився більш ніж на 68% — до 245 млрд рублів (приблизно 3 млрд доларів). Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
За словами голови компанії Ігоря Сєчіна, на світовому ринку утворився профіцит нафти через активне нарощування видобутку Саудівською Аравією, ОАЕ, Іраком і Кувейтом. Він також спрогнозував, що надлишок нафти може досягти 2,6 млн барелів на добу в четвертому кварталі 2025 року, а у 2026-му скоротиться до 2,2 млн барелів.
Перше півріччя характеризувалося зниженням цін на нафту, в першу чергу через перевиробництво нафти. Основна причина - активне нарощування видобутку країнами ОПЕК, в тому числі Саудівською Аравією, ОАЕ, Іраком, Кувейтом
Керівник "Роснефти" відомий своєю критикою співпраці з ОПЕК і неодноразово заявляв, що скорочення видобутку лише стимулює зростання виробництва у США, які стали одним із провідних виробників нафти у світі.
ОПЕК+ протягом останніх років скорочувала видобуток для підтримки цін, проте у 2025-му змінила стратегію та почала збільшувати обсяги, щоб повернути ринкові позиції. Це частково відбулося під тиском США, які закликали картель підвищити видобуток.
Нагадаємо
Атаки ЗСУ на російські нафтопереробні заводи можуть призвести до дефіциту бензину по всій росії, що спричинить зростання інфляції. Нещодавно ударів зазнали Куйбишевський та Афіпський НПЗ, які є ключовими для російської військової промисловості.
Ураження двох російських НПЗ: "Мадяр" повідомив, скільки ще виробництва "відмінусували" у росіян30.08.25, 09:50 • 5534 перегляди