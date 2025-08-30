Чистая прибыль «Роснефти» упала на 68% из-за низких цен на нефть – Reuters
Чистая прибыль российской «Роснефти» в первом полугодии 2025 года упала на 68% до 245 млрд рублей. Это произошло из-за перепроизводства нефти странами ОПЕК и снижения цен.
Детали
По словам главы компании Игоря Сечина, на мировом рынке образовался профицит нефти из-за активного наращивания добычи Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком и Кувейтом. Он также спрогнозировал, что избыток нефти может достичь 2,6 млн баррелей в сутки в четвертом квартале 2025 года, а в 2026-м сократится до 2,2 млн баррелей.
Руководитель «Роснефти» известен своей критикой сотрудничества с ОПЕК и неоднократно заявлял, что сокращение добычи лишь стимулирует рост производства в США, которые стали одним из ведущих производителей нефти в мире.
ОПЕК+ в течение последних лет сокращала добычу для поддержания цен, однако в 2025-м изменила стратегию и начала увеличивать объемы, чтобы вернуть рыночные позиции. Это частично произошло под давлением США, которые призывали картель повысить добычу.
Напомним
Атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к дефициту бензина по всей россии, что повлечет рост инфляции. Недавно ударам подверглись Куйбышевский и Афипский НПЗ, которые являются ключевыми для российской военной промышленности.
