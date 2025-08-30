Чистая прибыль «Роснефти» упала на 68% из-за низких цен на нефть – Reuters

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
16:05 • 6976 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
13:59 • 21385 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 47657 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 62810 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 82012 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 228481 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 100027 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 80880 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 96497 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 300777 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
0м/с
40%
747мм
Популярные новости
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-1630 августа, 09:00 • 43045 просмотра
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия30 августа, 09:59 • 50097 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 69459 просмотра
Убийство бывшего председателя ВР Парубия: стрелок произвел 4 выстрела в грудь30 августа, 12:27 • 7396 просмотра
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники13:31 • 12199 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 70382 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 204520 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 209033 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 300778 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 251458 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Майдан Незалежности
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 97536 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 230331 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 254147 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 251712 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 232519 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Чистая прибыль «Роснефти» упала на 68% из-за низких цен на нефть – Reuters

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Чистая прибыль российской «Роснефти» в первом полугодии 2025 года упала на 68% до 245 млрд рублей. Это произошло из-за перепроизводства нефти странами ОПЕК и снижения цен.

Чистая прибыль «Роснефти» упала на 68% из-за низких цен на нефть – Reuters

Чистая прибыль российской нефтяной компании «Роснефть» в первом полугодии 2025 года снизилась более чем на 68% — до 245 млрд рублей (приблизительно 3 млрд долларов). Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По словам главы компании Игоря Сечина, на мировом рынке образовался профицит нефти из-за активного наращивания добычи Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком и Кувейтом. Он также спрогнозировал, что избыток нефти может достичь 2,6 млн баррелей в сутки в четвертом квартале 2025 года, а в 2026-м сократится до 2,2 млн баррелей.

Первое полугодие характеризовалось снижением цен на нефть, в первую очередь из-за перепроизводства нефти. Основная причина - активное наращивание добычи странами ОПЕК, в том числе Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком, Кувейтом

- заявил Сечин.

Руководитель «Роснефти» известен своей критикой сотрудничества с ОПЕК и неоднократно заявлял, что сокращение добычи лишь стимулирует рост производства в США, которые стали одним из ведущих производителей нефти в мире.

ОПЕК+ в течение последних лет сокращала добычу для поддержания цен, однако в 2025-м изменила стратегию и начала увеличивать объемы, чтобы вернуть рыночные позиции. Это частично произошло под давлением США, которые призывали картель повысить добычу.

Напомним

Атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к дефициту бензина по всей россии, что повлечет рост инфляции. Недавно ударам подверглись Куйбышевский и Афипский НПЗ, которые являются ключевыми для российской военной промышленности.

Поражение двух российских НПЗ: "Мадьяр" сообщил, сколько еще производства "отминусовали" у россиян30.08.25, 09:50 • 5524 просмотра

Вероника Марченко

ЭкономикаНовости Мира
ОПЕК
Reuters
Ирак
Саудовская Аравия
Кувейт
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты