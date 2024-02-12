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Чиновники ЄС не встигають перевіряти компанії, що мають китайські субсидії і складають нечесну конкуренцію європейцям

Чиновники ЄС не встигають перевіряти компанії, що мають китайські субсидії і складають нечесну конкуренцію європейцям

Київ • УНН

 • 28976 перегляди

Кількість угод, які чиновники Єврокомісії повинні перевіряти згідно з новими правилами, що обмежують діяльність компаній, які отримують державні субсидії, зросла до 50, тоді як спочатку очікувалося, що вони перевірятимуть лише 30 угод на рік.

Чиновники Єврокомісії очікували, що розглядатимуть не більше 30 угод на рік у рамках боротьби з недоброчесними китайськими конкурентами, але вже зараз кількість угод, що потребують перевірки, сягає 50. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Регулятори Європейського Союзу мають набагато більше роботи, ніж очікувалося, через нові правила, спрямовані на обмеження діяльності компаній з країн, що не є членами ЄС, які отримують державні кошти, зокрема, компаній, що фінансуються Китаєм.

Побоюючись, що Європа не зможе конкурувати з компаніями з Азії та Близького Сходу, ЄС запровадив Регламент про іноземні субсидії, який не дає змоги конкурувати з компаніями з глибокими кишенями. Він набув чинності у жовтні і вимагає від чиновників ЄС перевіряти, чи не сприяють державні гроші недобросовісній конкуренції в укладанні угод і проведенні державних тендерів на шкоду європейським компаніям.

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Наразі Єврокомісія перевіряє 50 угод, де учасник торгів може отримати несправедливу перевагу завдяки іноземній субсидії, і вже перевірила 12 з них за майже чотири місяці.

Спочатку очікувалося, що вона перевірятиме лише 30 угод на рік.

Брюссель також має перевіряти компанії, які беруть участь у державних тендерах. За перші 100 днів, відколи правила набули чинності, вони отримали 100 заявок на розгляд. Очікувалося, що щороку буде повідомлятися про "від 13 до 36" заявок на участь у тендерах.

Хоча дія регламенту явно спрямована на державні китайські компанії, вони також включають компанії з інвестиціями з суверенних фондів, що належать країнам Перської затоки або іншим державам, і навіть можуть включати заявки від торговельних партнерів ЄС, таких як США, якщо компанія отримала будь-яку значну державну субсидію.

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Регулятор також намагається набрати персонал, необхідний для роботи за новими правилами. До минулої осені підрозділ Комісії з питань конкуренції, який відповідає за іноземні субсидії, налічував лише сім осіб, а зараз планується створити департамент, який буде налічувати щонайменше 40 осіб.

Нові правила також дозволять Комісії розпочати власні розслідування в тих галузях, де вона підозрює, що сталість європейських фірм підривається з боку конкурентів, які отримують гроші від іноземних держав.

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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