Чиновники ЕС не успевают проверять компании, имеющие китайские субсидии и составляющие нечестную конкуренцию европейцам

Чиновники Еврокомиссии ожидали, что будут рассматривать не более 30 сделок в год в рамках борьбы с недобросовестными китайскими конкурентами, но уже сейчас количество сделок, требующих проверки, достигает 50. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Регуляторы Европейского Союза имеют гораздо больше работы, чем ожидалось, из-за новых правил, направленных на ограничение деятельности компаний из стран, не являющихся членами ЕС, которые получают государственные средства, в частности, компаний, финансируемых Китаем.

Опасаясь, что Европа не сможет конкурировать с компаниями из Азии и Ближнего Востока, ЕС ввел Регламент об иностранных субсидиях, который не позволяет конкурировать с компаниями с глубокими карманами. Он вступил в силу в октябре и требует от чиновников ЕС проверять, не способствуют ли государственные деньги недобросовестной конкуренции в заключении сделок и проведении государственных тендеров в ущерб европейским компаниям.

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Сейчас Еврокомиссия проверяет 50 сделок, где участник торгов может получить несправедливое преимущество благодаря иностранной субсидии, и уже проверила 12 из них за почти четыре месяца.

Изначально ожидалось, что она будет проверять только 30 сделок в год.

Брюссель также должен проверять компании, которые участвуют в государственных тендерах. За первые 100 дней, с тех пор как правила вступили в силу, они получили 100 заявок на рассмотрение. Ожидалось, что ежегодно будет сообщаться о "от 13 до 36" заявок на участие в тендерах.

Хотя действие регламента явно направлено на государственные китайские компании, они также включают компании с инвестициями из суверенных фондов, принадлежащих странам Персидского залива или другим государствам, и даже могут включать заявки от торговых партнеров ЕС, таких как США, если компания получила какую-либо значительную государственную субсидию.

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Регулятор также пытается набрать персонал, необходимый для работы по новым правилам. До прошлой осени подразделение Комиссии по вопросам конкуренции, отвечающее за иностранные субсидии, насчитывало всего семь человек, а сейчас планируется создать департамент, который будет насчитывать не менее 40 человек.

Новые правила также позволят Комиссии начать собственные расследования в тех отраслях, где она подозревает, что устойчивость европейских фирм подрывается со стороны конкурентов, которые получают деньги от иностранных государств.