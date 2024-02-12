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Чиновники ЕС не успевают проверять компании, имеющие китайские субсидии и составляющие нечестную конкуренцию европейцам

Чиновники ЕС не успевают проверять компании, имеющие китайские субсидии и составляющие нечестную конкуренцию европейцам

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 15:11  •  17035 просмотра

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Количество сделок, которые чиновники Еврокомиссии должны проверять согласно новым правилам, ограничивающим деятельность компаний, получающих государственные субсидии, выросло до 50, тогда как изначально ожидалось, что они будут проверять только 30 сделок в год.

Чиновники Еврокомиссии ожидали, что будут рассматривать не более 30 сделок в год в рамках борьбы с недобросовестными китайскими конкурентами, но уже сейчас количество сделок, требующих проверки, достигает 50. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Регуляторы Европейского Союза имеют гораздо больше работы, чем ожидалось, из-за новых правил, направленных на ограничение деятельности компаний из стран, не являющихся членами ЕС, которые получают государственные средства, в частности, компаний, финансируемых Китаем.

Опасаясь, что Европа не сможет конкурировать с компаниями из Азии и Ближнего Востока, ЕС ввел Регламент об иностранных субсидиях, который не позволяет конкурировать с компаниями с глубокими карманами. Он вступил в силу в октябре и требует от чиновников ЕС проверять, не способствуют ли государственные деньги недобросовестной конкуренции в заключении сделок и проведении государственных тендеров в ущерб европейским компаниям.

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Сейчас Еврокомиссия проверяет 50 сделок, где участник торгов может получить несправедливое преимущество благодаря иностранной субсидии, и уже проверила 12 из них за почти четыре месяца.

Изначально ожидалось, что она будет проверять только 30 сделок в год.

Брюссель также должен проверять компании, которые участвуют в государственных тендерах. За первые 100 дней, с тех пор как правила вступили в силу, они получили 100 заявок на рассмотрение. Ожидалось, что ежегодно будет сообщаться о "от 13 до 36" заявок на участие в тендерах.

Хотя действие регламента явно направлено на государственные китайские компании, они также включают компании с инвестициями из суверенных фондов, принадлежащих странам Персидского залива или другим государствам, и даже могут включать заявки от торговых партнеров ЕС, таких как США, если компания получила какую-либо значительную государственную субсидию.

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Регулятор также пытается набрать персонал, необходимый для работы по новым правилам. До прошлой осени подразделение Комиссии по вопросам конкуренции, отвечающее за иностранные субсидии, насчитывало всего семь человек, а сейчас планируется создать департамент, который будет насчитывать не менее 40 человек.

Новые правила также позволят Комиссии начать собственные расследования в тех отраслях, где она подозревает, что устойчивость европейских фирм подрывается со стороны конкурентов, которые получают деньги от иностранных государств.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Чиновники ЄС не встигають перевіряти компанії, що мають китайські субсидії і складають нечесну конкуренцію європейцям
EU officials do not have time to check companies that receive Chinese subsidies and compete unfairly with Europeans
Новости по теме

Чиновники ЕС не успевают проверять компании, имеющие китайские субсидии и составляющие нечестную конкуренцию европейцам

Количество сделок, которые чиновники Еврокомиссии должны проверять согласно новым правилам, ограничивающим деятельность компаний, получающих государственные субсидии, выросло до 50, тогда как изначально ожидалось, что они будут проверять только 30 сделок в год.

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