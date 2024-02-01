Иностранные инвестиции уходят с китайских фондовых рынков сильнее всего с 2014 года - СМИ

В январе иностранные инвесторы продали чистых акций материкового Китая на сумму 2 млрд долларов. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на поставщика данных Wind, передает УНН.

Детали

По данным Wind, январь также стал шестым подряд месячным оттоком с августа 2023 года. Эту тенденцию считают "самой сильной" и "самой продолжительной" с момента открытия торговой связи Stock Connect между Гонконгом и материком в 2014 году.

В январе Пекин принял меры для поддержки рынка. В частности, центральный банк Китая снизил норму банковских резервов, чтобы повысить ликвидность. На выходных китайский регулятор ценных бумаг заявил, что приостанавливает заимствование акций через биржи для короткой продажи, что является редким публичным шагом, поскольку такие указания обычно предоставляются властями компаниям, занимающимся ценными бумагами, в устной форме. На этой неделе власти ещё больше ослабили условия покупки недвижимости в Шанхае.

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Издание цитирует гонконгского менеджера фондовой стратегии Венчан Ма, которая отмечает очень слабые иностранные настроения в отношении Китая. По ее словам, геополитические риски могут вызвать волатильность рынка в дополнение к операционному импульсу компаний на местах, что может привести к "рискам снижения" рыночного консенсуса по росту прибыли китайских компаний на 15% в 2024 году.

Контекст

На сегодняшний день Китай и Гонконг демонстрируют худшие и третьи худшие показатели в Азии в долларовом эквиваленте с убытками в 10,9% и 9,8% соответственно, сообщил Goldman Sachs в среду. Южнокорейский рынок занимает второе место.

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