Іноземні інвестиції йдуть з китайських фондових ринків найсильніше з 2014 року - ЗМІ

У січні іноземні інвестори продали чистих акцій материкового Китаю на суму 2 млрд доларів. Про це пише Nikkei Asia з посиланням на постачальника даних Wind, передає УНН.

Деталі

За даними Wind, січень також став шостим поспіль місячним відтоком з серпня 2023 року. Цю тенденцію вважають "найсильнішою" і "найтривалішою" з моменту відкриття торгового зв'язку Stock Connect між Гонконгом і материком у 2014 році.

У січні Пекін вжив заходів для підтримки ринку. Зокрема, центральний банк Китаю знизив норму банківських резервів, щоб підвищити ліквідність. На вихідних китайський регулятор цінних паперів заявив, що призупиняє запозичення акцій через біржі для короткого продажу, що є рідкісним публічним кроком, оскільки такі вказівки зазвичай надаються владою компаніям, що займаються цінними паперами, в усній формі. Цього тижня влада ще більше послабила умови купівлі нерухомості в Шанхаї.

Китай закупив чіп-обладнання на майже рекордні 40 млрд дол. для обходу обмежень США

Видання цитує гонконгського менеджера фондової стратегії Венчан Ма, яка відзначає дуже слабкі іноземні настрої щодо Китаю. За її словами, геополітичні ризики можуть спричинити волатильність ринку на додаток до операційного імпульсу компаній на місцях, що може призвести до "ризиків зниження" ринкового консенсусу щодо зростання прибутків китайських компаній на 15% у 2024 році.

Контекст

На сьогоднішній день Китай і Гонконг демонструють найгірші і треті найгірші показники в Азії в доларовому еквіваленті зі збитками в 10,9% і 9,8% відповідно, повідомив Goldman Sachs в середу. Південнокорейський ринок посідає друге місце.

Китай заявляє, що Трамп може покинути Тайвань, якщо переможе на виборах у США