Чиновники Держпраці організували багатомільйонну схему вимагання грошей з бізнесу за безкоштовні послуги - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Нацполіції викрили схему поборів у сфері охорони праці, яку організував очільник Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДБР.

Деталі

Зазначається, що до оборудки підозрюваний залучив начальника управління інспекційної діяльності, його заступника та керівника приватної структури, який відповідав за навчання підприємців.

Посадовці управління Держпраці, що здійснює свою діяльність в Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях, вимагали гроші за безоплатні послуги з навчання з охорони праці та видавали посвідчення працівникам без фактичного проходження курсів. Окремо вони брали плату за безперешкодну реєстрацію декларацій-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, який видається безплатно протягом 5 днів - йдеться у повідомленні.

Вказується, що для цього вони використовували спеціально визначені експертні організації. І якщо підприємець звертався до "неправильної" організації, чиновники штучно затягували розгляд на місяці. Натомість співпраця з "потрібною" фірмою гарантувала отримання дозволу за тиждень.

Слідство також встановило, що фігуранти вигадували проведення перевірок, яких під час воєнного стану взагалі не мало здійснюватися. Підприємцям повідомляли, що їх "включено до плану", а потім вимагали гроші за не проведення надуманих інспекцій. Таким чином вони створювали ще один напрямок систематичного вимагання коштів - розповіли в ДБР.

Там додали, що, крім цього, посадовці регулярно отримували гроші за приховування нещасних випадків, неоформлених працівників та інших порушень. Підприємцям пропонували вибір: офіційний штраф, що міг сягати мільйони гривень, або "розв’язати питання" за 10–100 тис. грн.

"За наявними даними слідства, протягом 2025 року чиновники отримали сотні тисяч гривень неправомірної вигоди від підприємців. Досудове розслідування триває, тож суми хабарів можуть сягати кількох мільйонів гривень. Очільнику управління, його двом підлеглим та керівнику приватного підприємства повідомлено про підозру. ... Санкції статей передбачають до 10 років ув’язнення, конфіскацію майна та заборону обіймати посади", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо

Раніше цього місяця Державне бюро розслідувань заблокувало масштабну схему незаконного збуту понад 700 тонн спеціального дизельного пального, призначеного для ЗСУ, на суму близько 28 млн гривень. Двох військових затримано за організацію продажу пального у Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій областях.

