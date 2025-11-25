Чиновники Гоструда организовали многомиллионную схему вымогательства денег с бизнеса за бесплатные услуги - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) при содействии Нацполиции разоблачили схему поборов в сфере охраны труда, которую организовал глава Юго-Западного межрегионального управления Гоструда. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГБР.

Детали

Отмечается, что к сделке подозреваемый привлек начальника управления инспекционной деятельности, его заместителя и руководителя частной структуры, который отвечал за обучение предпринимателей.

Должностные лица управления Гоструда, осуществляющего свою деятельность в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях, требовали деньги за бесплатные услуги по обучению по охране труда и выдавали удостоверения работникам без фактического прохождения курсов. Отдельно они брали плату за беспрепятственную регистрацию деклараций-разрешений на выполнение работ повышенной опасности, который выдается бесплатно в течение 5 дней - говорится в сообщении.

Указывается, что для этого они использовали специально определенные экспертные организации. И если предприниматель обращался в "неправильную" организацию, чиновники искусственно затягивали рассмотрение на месяцы. Зато сотрудничество с "нужной" фирмой гарантировало получение разрешения за неделю.

Следствие также установило, что фигуранты выдумывали проведение проверок, которых во время военного положения вообще не должно было осуществляться. Предпринимателям сообщали, что они "включены в план", а затем требовали деньги за непроведение надуманных инспекций. Таким образом они создавали еще одно направление систематического вымогательства средств - рассказали в ГБР.

Там добавили, что, кроме этого, должностные лица регулярно получали деньги за сокрытие несчастных случаев, неоформленных работников и других нарушений. Предпринимателям предлагали выбор: официальный штраф, который мог достигать миллионов гривен, или "решить вопрос" за 10–100 тыс. грн.

"По имеющимся данным следствия, в течение 2025 года чиновники получили сотни тысяч гривен неправомерной выгоды от предпринимателей. Досудебное расследование продолжается, поэтому суммы взяток могут достигать нескольких миллионов гривен. Главе управления, его двум подчиненным и руководителю частного предприятия сообщено о подозрении. ... Санкции статей предусматривают до 10 лет заключения, конфискацию имущества и запрет занимать должности", - резюмировали в ведомстве.

Напомним

Ранее в этом месяце Государственное бюро расследований заблокировало масштабную схему незаконного сбыта более 700 тонн специального дизельного топлива, предназначенного для ВСУ, на сумму около 28 млн гривен. Двое военных задержаны за организацию продажи топлива в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской и Черновицкой областях.

