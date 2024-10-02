Чи діятиме поліція рішуче: справа головного юриста Нацбанку як тест на боротьбу з корупцією

Корупція — одна з найбільших проблем, яка гальмує розвиток України та підриває довіру громадян до влади. Щоб довести, що влада не толерує посадові злочини та корупційні прояви, правоохоронні органи повинні оперативно реагувати на будь-які підозри у незаконних діях посадовців. Однією зі справ, яка привернула увагу громадськості, є розслідування діяльності головного юриста Національного банку України (НБУ) Олександра Зими, пише УНН.

Суть справи

В кінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем головним юристом НБУ. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію. Варто зазначити, що Зима, окрім юридичного департаменту Нацбанку, очолює також Адміністративну раду Фонду гарантування вкладів фізосіб.

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Через понад 9 місяців слідчі ДБР передали справу головного юриста Нацбанку до Управління поліції в Печерському районі Києва. На думку співвласниці "Конкорду" Юлії Сосєдки, таким чином правоохоронці намагаються затягувати розслідування.

Така поведінка слідчого органу свідчить про те, що хтось використовує адміністративний ресурс, щоб заблокувати розгляд справи по суті. Це підриває справедливість процесу і перешкоджає захисту моїх законних прав, що викликає серйозні сумніви щодо об'єктивності та неупередженості слідства - зазначила Юлія Сосєдка.

Вона також повідомила, що слідчі попри відповідне рішення суду відмовляються визнавати її потерпілою у справі і додала, що акціонери банки продовжать боротися за свої права.

Розслідування варто прискорити

Експерти, опитані УНН не виключають, що до передачі справи Зими у поліцію слідчі свідомо затягували розслідування. А акціонерів не визнавали потерпілими, щоб у них було менше процесуальних можливостей для того, щоб змусити правоохоронців працювати.

Не виключено, що така поведінка слідчих була повʼязана зі значним впливом, який має Зима та його керівництво. На думку експерта з питань безпеки Сергія Шабовти, не виключено, що правоохоронці не переслідуватимуть Зиму належним чином, адже він є людиною голови НБУ Андрія Пишного.

У нас НБУ очолила людина, яка була головою "Ощадбанку", який ніколи не балував нас своїми гарними результатами роботи. Банк, який завжди був на межі банкрутства, а держава його просто підпитувала (фінансувала – ред.) , і людина з такими фаховими явищами очолила НБУ. То чого ми хочемо? Тепер всі підлеглі, а головний юрист - це людина, яка наближена до голови, виконують особисто його завдання. Тому він і захищений, він (Зима – ред.) заздалегідь захищений, оскільки він працює в системі, яка збудована для корупційних задач, і під певні зобовʼязання в його адресу, що він буде захищений від переслідувань зазначив Шабовта

У звʼязку з цим, щоб запобігти подальшим корупційним ризикам, інсинуаціям чи звинуваченням у заангажованості, розслідування справи Зими повинне стати пріоритетом для правоохоронних органів, зокрема Національної поліції. При цьом, будь-яке затягування або небажання діяти швидко може негативно вплинути на репутацію антикорупційних зусиль держави та створити відчуття безкарності для тих, хто займається незаконними схемами.

Варто зазначити, що швидке та прозоре розслідування може слугувати прикладом для інших посадовців, демонструючи, що будь-які корупційні дії не залишаться безкарними. Адже тільки через відкритість та оперативність можна створити довіру до правоохоронних органів, які повинні працювати на благо громадян, а не в інтересах окремих осіб.

Крім того, прискорення справи головного юриста НБУ також необхідне для відновлення довіри до інституцій, відповідальних за фінансову стабільність та боротьбу з корупцією – Нацбанку та Фонду гарантування вкладів фізосіб. Адже Зима є ключовою фігурою, що забезпечує прямий контакт НБУ з Фондом гарантування вкладів фізосіб, і звинувачення проти нього ставлять під сумнів репутацію не лише його самого, а й НБУ та Адмінради ФГВФО в цілому.

Якщо правоохоронні органи покажуть готовність рішуче діяти в цій ситуації, це дасть сигнал громадськості, що боротьба з корупцією — не порожні слова, а конкретні дії. Прозоре та справедливе розслідування сприятиме тому, щоб українці вірили: держава дійсно прагне викорінити корупційні прояви в усіх структурах влади.

В умовах співпраці України з міжнародними партнерами, такими як Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Європейський Союз, боротьба з корупцією є однією з головних вимог для отримання фінансової підтримки та сприяння реформам. Невиконання цих зобов’язань може підірвати позиції України на міжнародній арені.

Тому додатковим бонусом буде те, що прискорення розслідування справи Зими покаже, що Україна серйозно ставиться до своїх міжнародних зобов’язань і готова боротися з корупцією навіть на найвищому рівні. Це не лише покращить імідж країни, а й створить передумови для подальшої інтеграції України в європейське співтовариство.