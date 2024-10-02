Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

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ГБР передало дело Александра Зимы в полицию через 9 месяцев расследования. Эксперты считают, что затягивание дела может подорвать доверие к антикоррупционным усилиям государства.

Коррупция - одна из самых больших проблем, которая тормозит развитие Украины и подрывает доверие граждан к власти. Чтобы доказать, что власть не терпит должностные преступления и коррупционные проявления, правоохранительные органы должны оперативно реагировать на любые подозрения в незаконных действиях должностных лиц. Одним из дел, которое привлекло внимание общественности, является расследование деятельности главного юриста Национального банка Украины (НБУ) Александра Зимы, пишет УНН.

Суть дела

В конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением главным юристом НБУ. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком «Конкордом» против НБУ.  В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых «Конкорд» требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации «Конкорда» и ввел туда временную администрацию.  Стоит отметить, что Зима, кроме юридического департамента Нацбанка, возглавляет также Административный совет Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По словам совладелицы «Конкорда» Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд

Спустя более 9 месяцев следователи ГБР передали дело главного юриста Нацбанка в Управление полиции в Печерском районе Киева. По мнению совладелицы «Конкорда» Юлии Соседки, таким образом правоохранители пытаются затягивать расследование.

Такое поведение следственного органа свидетельствует о том, что кто-то использует административный ресурс, чтобы заблокировать рассмотрение дела по существу. Это подрывает справедливость процесса и препятствует защите моих законных прав, что вызывает серьезные сомнения в объективности и беспристрастности следствия

- отметила Юлия Соседка.

Она также сообщила, что следователи несмотря на соответствующее решение суда отказываются признавать ее потерпевшей по делу и добавила, что акционеры банка продолжат бороться за свои права.

Расследование стоит ускорить

Эксперты, опрошенные УНН не исключают, что до передачи дела Зимы в полицию следователи сознательно затягивали расследование. А акционеров не признавали потерпевшими, чтобы у них было меньше процессуальных возможностей для того, чтобы заставить правоохранителей работать.

Не исключено, что такое поведение следователей было связано со значительным влиянием, которое имеет Зима и его руководство. По мнению эксперта по вопросам безопасности Сергея Шабовты, не исключено, что правоохранители не будут преследовать Зиму должным образом, ведь он является человеком главы НБУ Андрея Пышного.

У нас НБУ возглавил человек, который был главой «Ощадбанка», который никогда не баловал нас своими хорошими результатами работы. Банк, который всегда был на грани банкротства, а государство его просто подпитывало (финансировало - ред.), и человек с такими профессиональными явлениями возглавил НБУ. Так чего мы хотим? Теперь все подчиненные, а главный юрист - это человек, который приближен к главе, выполняют лично его задачи. Поэтому он и защищен, он (Зима - ред.) заранее защищен, поскольку он работает в системе, которая выстроена для коррупционных задач, и под определенные обязательства в его адрес, что он будет защищен от преследований

В связи с этим, чтобы предотвратить дальнейшие коррупционные риски, инсинуации или обвинения в ангажированности, расследование дела Зимы должно стать приоритетом для правоохранительных органов, в частности Национальной полиции. При этом, любое затягивание или нежелание действовать быстро может негативно повлиять на репутацию антикоррупционных усилий государства и создать ощущение безнаказанности для тех, кто занимается незаконными схемами.

Стоит отметить, что быстрое и прозрачное расследование может служить примером для других должностных лиц, демонстрируя, что любые коррупционные действия не останутся безнаказанными. Ведь только через открытость и оперативность можно создать доверие к правоохранительным органам, которые должны работать на благо граждан, а не в интересах отдельных лиц.

Кроме того, ускорение дела главного юриста НБУ также необходимо для восстановления доверия к институтам, ответственным за финансовую стабильность и борьбу с коррупцией - Нацбанку и Фонду гарантирования вкладов физлиц. Ведь Зима является ключевой фигурой, обеспечивающей прямой контакт НБУ с Фондом гарантирования вкладов физлиц, и обвинения против него ставят под сомнение репутацию не только его самого, но и НБУ и Админсовета ФГВФЛ в целом.

Если правоохранительные органы покажут готовность решительно действовать в этой ситуации, это даст сигнал общественности, что борьба с коррупцией - не пустые слова, а конкретные действия. Прозрачное и справедливое расследование будет способствовать тому, чтобы украинцы верили: государство действительно стремится искоренить коррупционные проявления во всех структурах власти.

В условиях сотрудничества Украины с международными партнерами, такими как Международный валютный фонд (МВФ) и Европейский Союз, борьба с коррупцией является одним из главных требований для получения финансовой поддержки и содействия реформам. Невыполнение этих обязательств может подорвать позиции Украины на международной арене.

Поэтому дополнительным бонусом будет то, что ускорение расследования дела Зимы покажет, что Украина серьезно относится к своим международным обязательствам и готова бороться с коррупцией даже на самом высоком уровне. Это не только улучшит имидж страны, но и создаст предпосылки для дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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