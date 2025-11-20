Чому б росіянам та українцям замість того, щоб вбивати один одного, не почати торгувати, їздити один до одного - Венс
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп хоче, щоб Україна і росія припинили війну та відновили торгівлю. Він вважає, що мир у світі піде на користь американським працівникам та народу.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна і росія припинили війну і відновили торгівлю та подорожі між двома країнами, передає УНН.
Чому б вам не припинити вбивати один одного і не почати торгувати між собою? Чому, замість того, щоб поспішати вбивати один одного в Україні, вони не займаються торгівлею між собою, не подорожують між двома країнами? Це його (Трампа - ред.) фундаментальна точка зору на ці речі. І в принципі, якщо ми отримаємо більше миру в світі, це буде добре для американських робітників. Це буде добре для американського народу. І президент буде продовжувати прагнути миру. Він досі дуже добре справлявся, але він буде продовжувати працювати над цим
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.
