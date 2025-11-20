Чому б росіянам та українцям замість того, щоб вбивати один одного, не почати торгувати, їздити один до одного - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна і росія припинили війну і відновили торгівлю та подорожі між двома країнами, передає УНН.

Чому б вам не припинити вбивати один одного і не почати торгувати між собою? Чому, замість того, щоб поспішати вбивати один одного в Україні, вони не займаються торгівлею між собою, не подорожують між двома країнами? Це його (Трампа - ред.) фундаментальна точка зору на ці речі. І в принципі, якщо ми отримаємо більше миру в світі, це буде добре для американських робітників. Це буде добре для американського народу. І президент буде продовжувати прагнути миру. Він досі дуже добре справлявся, але він буде продовжувати працювати над цим