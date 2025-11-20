Почему бы россиянам и украинцам вместо того, чтобы убивать друг друга, не начать торговать, ездить друг к другу - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и россия прекратили войну и возобновили торговлю и поездки между двумя странами, передает УНН.

Почему бы вам не прекратить убивать друг друга и не начать торговать между собой? Почему, вместо того, чтобы спешить убивать друг друга в Украине, они не занимаются торговлей между собой, не путешествуют между двумя странами? Это его (Трампа - ред.) фундаментальная точка зрения на эти вещи. И в принципе, если мы получим больше мира в мире, это будет хорошо для американских рабочих. Это будет хорошо для американского народа. И президент будет продолжать стремиться к миру. Он до сих пор очень хорошо справлялся, но он будет продолжать работать над этим