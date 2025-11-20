Почему бы россиянам и украинцам вместо того, чтобы убивать друг друга, не начать торговать, ездить друг к другу - Вэнс
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия прекратили войну и возобновили торговлю. Он считает, что мир во всем мире пойдет на пользу американским работникам и народу.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и россия прекратили войну и возобновили торговлю и поездки между двумя странами, передает УНН.
Почему бы вам не прекратить убивать друг друга и не начать торговать между собой? Почему, вместо того, чтобы спешить убивать друг друга в Украине, они не занимаются торговлей между собой, не путешествуют между двумя странами? Это его (Трампа - ред.) фундаментальная точка зрения на эти вещи. И в принципе, если мы получим больше мира в мире, это будет хорошо для американских рабочих. Это будет хорошо для американского народа. И президент будет продолжать стремиться к миру. Он до сих пор очень хорошо справлялся, но он будет продолжать работать над этим
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
