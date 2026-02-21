Чоловіка відправили під арешт за кинуту гранату в поліцейських на Буковині

У Чернівецькій області суд відправив під арешт чоловіка, затриманого за кинуту гранату в поліцейських, пише УНН з посиланням на Нацполіцію.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою. За скоєння особливо тяжких злочинів йому загрожує довічне позбавлення волі - ідеться у повідомленні.

Деталі

19 лютого у місті Сторожинець під час реагування на виклик місцевий житель кинув бойову гранату в бік службового автомобіля поліції, поруч із яким перебували правоохоронці. Після скоєного він утік, однак його оперативно встановили та затримали у процесуальному порядку.

Унаслідок вибуху двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження, один із них перебуває у тяжкому стані.

"У ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання фігуранта, у підсобному приміщенні, а також у його транспортному засобі правоохоронці виявили та вилучили значну кількість боєприпасів і вибухонебезпечних предметів. Серед вилученого - три постріли до підствольного гранатомета, понад 300 набоїв різного калібру, деталі до вогнепальної зброї, ручні гранати та підривники, а також п’ять предметів, схожих на саморобні вибухові пристрої", - сказано у повідомленні.

Усі речі докази направлені на експертизи.

"Встановлено, що на момент вчинення злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Раніше він притягувався до адміністративної відповідальності", - повідомили у поліції.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця); ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває.

