Чоловіка відправили під арешт за кинуту гранату в поліцейських на Буковині

20 лютого, 19:44 • 12633 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 22445 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 19180 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 24730 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 24640 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 22039 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 25040 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 45546 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15483 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21562 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Країни, які погано ставляться до США, "заплатять за це" - Трамп20 лютого, 20:39 • 4308 перегляди
Киянам не доведеться платити за відсутнє опалення у січні, але є нюанси 20 лютого, 21:00 • 4674 перегляди
Голова ООН у справах біженців Саліх назвав дипломатію єдиним шляхом до завершення війни в Україні20 лютого, 21:26 • 3858 перегляди
В удмуртії ймовірно атакований завод що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер" – монітори20 лютого, 21:38 • 3578 перегляди
Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного судуPhoto21 лютого, 00:13 • 11897 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 26119 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 35403 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 45546 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 64917 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 101729 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Алі Хаменеї
Ніколас Мадуро
Сполучені Штати Америки
Україна
Вашингтон
Пентагон
Іран
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 8086 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 11763 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 17666 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 40552 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 42996 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Золото

Чоловіка відправили під арешт за кинуту гранату в поліцейських на Буковині

Київ • УНН

 • 88 перегляди

На Буковині чоловік кинув гранату в поліцейських, поранивши двох, та зберігав значну кількість боєприпасів. Суд обрав йому безальтернативне тримання під вартою.

Чоловіка відправили під арешт за кинуту гранату в поліцейських на Буковині

У Чернівецькій області суд відправив під арешт чоловіка, затриманого за кинуту гранату в поліцейських, пише УНН з посиланням на Нацполіцію.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою. За скоєння особливо тяжких злочинів йому загрожує довічне позбавлення волі

- ідеться у повідомленні.

Деталі

19 лютого у місті Сторожинець під час реагування на виклик місцевий житель кинув бойову гранату в бік службового автомобіля поліції, поруч із яким перебували правоохоронці. Після скоєного він утік, однак його оперативно встановили та затримали у процесуальному порядку.

Унаслідок вибуху двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження, один із них перебуває у тяжкому стані.

Двоє поліцейських постраждали від вибуху гранати у Чернівецькій області20.02.26, 00:00 • 10866 переглядiв

"У ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання фігуранта, у підсобному приміщенні, а також у його транспортному засобі правоохоронці виявили та вилучили значну кількість боєприпасів і вибухонебезпечних предметів. Серед вилученого - три постріли до підствольного гранатомета, понад 300 набоїв різного калібру, деталі до вогнепальної зброї, ручні гранати та підривники, а також п’ять предметів, схожих на саморобні вибухові пристрої", - сказано у повідомленні.

Усі речі докази направлені на експертизи.

"Встановлено, що на момент вчинення злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Раніше він притягувався до адміністративної відповідальності", - повідомили у поліції.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця); ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває.

На Буковині затримали колишнього військового за кинуту гранату в правоохоронців - поліція20.02.26, 09:27 • 3280 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал
Обшук
Довічне позбавлення волі
Сутички
Національна поліція України