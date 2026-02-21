$43.270.03
20 февраля, 19:44 • 12892 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 23117 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 19631 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 25185 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 24940 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 22176 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 25200 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 45882 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15516 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21588 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Мужчину отправили под арест за брошенную гранату в полицейских на Буковине

Киев • УНН

 • 572 просмотра

На Буковине мужчина бросил гранату в полицейских, ранив двоих, и хранил значительное количество боеприпасов. Суд избрал ему безальтернативное содержание под стражей.

Мужчину отправили под арест за брошенную гранату в полицейских на Буковине

В Черновицкой области суд отправил под арест мужчину, задержанного за брошенную гранату в полицейских, пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – безальтернативное содержание под стражей. За совершение особо тяжких преступлений ему грозит пожизненное лишение свободы

- говорится в сообщении.

Детали

19 февраля в городе Сторожинец во время реагирования на вызов местный житель бросил боевую гранату в сторону служебного автомобиля полиции, рядом с которым находились правоохранители. После содеянного он скрылся, однако его оперативно установили и задержали в процессуальном порядке.

В результате взрыва двое полицейских получили телесные повреждения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Двое полицейских пострадали от взрыва гранаты в Черновицкой области20.02.26, 00:00 • 10869 просмотров

"В ходе проведения неотложного обыска по месту жительства фигуранта, в подсобном помещении, а также в его транспортном средстве правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество боеприпасов и взрывоопасных предметов. Среди изъятого - три выстрела к подствольному гранатомету, более 300 патронов различного калибра, детали к огнестрельному оружию, ручные гранаты и взрыватели, а также пять предметов, похожих на самодельные взрывные устройства", - сказано в сообщении.

Все вещественные доказательства направлены на экспертизы.

"Установлено, что на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он привлекался к административной ответственности", - сообщили в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего); ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

На Буковине задержали бывшего военного за брошенную гранату в правоохранителей - полиция20.02.26, 09:27 • 3288 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Обыск
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
Национальная полиция Украины