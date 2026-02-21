Мужчину отправили под арест за брошенную гранату в полицейских на Буковине

В Черновицкой области суд отправил под арест мужчину, задержанного за брошенную гранату в полицейских, пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – безальтернативное содержание под стражей. За совершение особо тяжких преступлений ему грозит пожизненное лишение свободы - говорится в сообщении.

Детали

19 февраля в городе Сторожинец во время реагирования на вызов местный житель бросил боевую гранату в сторону служебного автомобиля полиции, рядом с которым находились правоохранители. После содеянного он скрылся, однако его оперативно установили и задержали в процессуальном порядке.

В результате взрыва двое полицейских получили телесные повреждения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Двое полицейских пострадали от взрыва гранаты в Черновицкой области

"В ходе проведения неотложного обыска по месту жительства фигуранта, в подсобном помещении, а также в его транспортном средстве правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество боеприпасов и взрывоопасных предметов. Среди изъятого - три выстрела к подствольному гранатомету, более 300 патронов различного калибра, детали к огнестрельному оружию, ручные гранаты и взрыватели, а также пять предметов, похожих на самодельные взрывные устройства", - сказано в сообщении.

Все вещественные доказательства направлены на экспертизы.

"Установлено, что на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он привлекался к административной ответственности", - сообщили в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего); ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

На Буковине задержали бывшего военного за брошенную гранату в правоохранителей - полиция