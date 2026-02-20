Двое полицейских пострадали от взрыва гранаты в Черновицкой области

В городе Сторожинец Черновицкого района вечером в четверг, 19 февраля, произошел взрыв, в результате которого пострадали двое полицейских. В населенном пункте введена специальная полицейская операция. Об этом сообщает Полиция Черновицкой области, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в 22:50.

Неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции. В результате взрыва двое полицейских получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

Напомним

Накануне в Черновицкой области во время разоблачения разыскиваемого за совершение "военного преступления" неизвестные заблокировали движение автомобиля полиции, спецназовец стрелял в воздух.

Бросил гранату в полицейских и военных ТЦК: в Черкассах задержали 55-летнего мужчину