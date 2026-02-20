Двое полицейских пострадали от взрыва гранаты в Черновицкой области

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 12546 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 20393 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 18140 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 30739 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 21486 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 32971 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 26533 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25643 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24960 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18797 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
78%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Что случилось со звездой "Маски" Питером Грином перед смертью - раскрыта причина трагедии19 февраля, 12:39 • 5258 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 20959 просмотра
США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ19 февраля, 13:59 • 10883 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 21093 просмотра
Враг нанес ракетный удар по облавтодору: уничтожена база дорожной отрасли17:03 • 4544 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 21170 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 30741 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 32971 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 33709 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 46121 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Венгрия
Польша
Реклама
УНН Lite
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного21:12 • 692 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 21033 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 26094 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 26110 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 33876 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Шахед-136

Двое полицейских пострадали от взрыва гранаты в Черновицкой области

Киев • УНН

 • 268 просмотра

В Сторожинце Черновицкого района вечером 19 февраля неизвестный бросил взрывное устройство в служебный автомобиль полиции. Двое полицейских получили ранения.

Двое полицейских пострадали от взрыва гранаты в Черновицкой области

В городе Сторожинец Черновицкого района вечером в четверг, 19 февраля, произошел взрыв, в результате которого пострадали двое полицейских. В населенном пункте введена специальная полицейская операция. Об этом сообщает Полиция Черновицкой области, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в 22:50.

Неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции. В результате взрыва двое полицейских получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь

- говорится в сообщении.

В полиции добавили, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

Напомним

Накануне в Черновицкой области во время разоблачения разыскиваемого за совершение "военного преступления" неизвестные заблокировали движение автомобиля полиции, спецназовец стрелял в воздух.

Бросил гранату в полицейских и военных ТЦК: в Черкассах задержали 55-летнего мужчину10.02.26, 09:20 • 5306 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины