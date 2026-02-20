Двоє поліцейських постраждали від вибуху гранати у Чернівецькій області
Київ • УНН
У Сторожинці Чернівецького району ввечері 19 лютого невідомий кинув вибуховий пристрій у службовий автомобіль поліції. Двоє поліцейських отримали поранення.
У місті Сторожинець Чернівецького району ввечері у четвер, 19 лютого, стався вибух, унаслідок якого постраждали двоє поліцейських. У населеному пункті запроваджено спеціальну поліцейську операцію. Про це повідомляє Поліція Чернівецької області, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що інцидент стався о 22:50.
Невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового автомобіля поліції. Унаслідок вибуху двоє поліцейських отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога
У поліції додали, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи.
Нагадаємо
Напередодні у Чернівецькій області під час викриття розшукуваного за вчинення "військового злочину" невідомі заблокували рух автомобіля поліції, спецпризначенець стріляв у повітря.
Кинув гранату у поліцейських та військових ТЦК: у Черкасах затримали 55-річного чоловіка10.02.26, 09:20 • 5306 переглядiв