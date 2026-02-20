$43.290.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 12500 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 20273 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 18062 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 30627 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 21425 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 32924 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 26523 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25639 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24952 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18796 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Двоє поліцейських постраждали від вибуху гранати у Чернівецькій області

Київ • УНН

 • 130 перегляди

У Сторожинці Чернівецького району ввечері 19 лютого невідомий кинув вибуховий пристрій у службовий автомобіль поліції. Двоє поліцейських отримали поранення.

Двоє поліцейських постраждали від вибуху гранати у Чернівецькій області

У місті Сторожинець Чернівецького району ввечері у четвер, 19 лютого, стався вибух, унаслідок якого постраждали двоє поліцейських. У населеному пункті запроваджено спеціальну поліцейську операцію. Про це повідомляє Поліція Чернівецької області, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався о 22:50.

Невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового автомобіля поліції. Унаслідок вибуху двоє поліцейських отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога

- йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо

Напередодні у Чернівецькій області під час викриття розшукуваного за вчинення "військового злочину" невідомі заблокували рух автомобіля поліції, спецпризначенець стріляв у повітря.

Кинув гранату у поліцейських та військових ТЦК: у Черкасах затримали 55-річного чоловіка10.02.26, 09:20 • 5306 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал
Національна поліція України