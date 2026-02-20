На Буковине задержали бывшего военного за брошенную гранату в правоохранителей - полиция
Киев • УНН
В Черновицкой области задержан мужчина, бросивший гранату в полицейских. Злоумышленник оказал сопротивление, оказался бывшим военным, двое правоохранителей ранены.
Мужчина, бросивший гранату в полицейских в Черновицкой области, задержан, при задержании он оказал сопротивление правоохранителям со взрывным предметом в руках, злоумышленником оказался бывший военный, сообщили в ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.
Детали
Событие произошло 19 февраля в 22:50 в городе Сторожинец. Во время реагирования на вызов неизвестный бросил боевую гранату в сторону служебного автомобиля полиции, возле которого находились двое правоохранителей, и скрылся с места происшествия.
Двое полицейских пострадали от взрыва гранаты в Черновицкой области20.02.26, 00:00 • 10186 просмотров
В результате взрыва двое правоохранителей получили ранения. 23-летний полицейский сектора реагирования находится в больнице в тяжелом состоянии - за его жизнь борются врачи. 31-летний полицейский-водитель Управления полиции охраны получил легкие телесные повреждения, угрозы его жизни нет.
На территории области немедленно была введена специальная полицейская операция. К розыску и задержанию злоумышленника привлекли оперативников уголовного розыска, следователей, взрывотехников, кинологов, патрульные экипажи и бойцов спецподразделения КОРД.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских личность нападавшего быстро установлена и этой же ночью задержана", - сообщили в полиции.
При осмотре его транспортного средства, как отмечается, обнаружены и другие опасные предметы.
"Мы задействовали все необходимые силы и средства, чтобы оперативно установить и задержать злоумышленника. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям со взрывным предметом в руках и имел при себе еще несколько боеприпасов. Посягательство на жизнь полицейских - это особо тяжкое преступление. Реакция будет жесткой и принципиальной. Ни одно лицо не избежит ответственности", - подчеркнул начальник ГУНП в Черновицкой области Виктор Нечитайло.
Злоумышленником оказался 48-летний житель Сторожинца, бывший военнослужащий. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины
По месту жительства фигуранта, как отмечается, проведен неотложный обыск. Полицейские изъяли еще оружие и боеприпасы. Все вещественные доказательства направлены на экспертные исследования.
Досудебное расследование осуществляется по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Военного в СЗЧ задержали за нападение с ножом на двух человек в Киеве - полиция20.02.26, 08:57 • 1378 просмотров