На Буковине задержали бывшего военного за брошенную гранату в правоохранителей - полиция

Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 25916 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 50966 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 29553 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 48478 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 30034 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 42230 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 29563 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 27064 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 26371 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19516 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон19 февраля, 22:31 • 17584 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 23:04 • 11155 просмотра
путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist20 февраля, 00:15 • 17378 просмотра
Крым подвергся ночной атаке: аэродромы под ударом, есть жертвы20 февраля, 01:28 • 11855 просмотра
Новый механизм призыва: Россия создает пожарное подразделение для "защиты" ЗАЭС02:03 • 10521 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 29683 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 48462 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 42217 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 40411 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 51765 просмотра
УНН Lite
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 2130 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 2642 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 14249 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 25410 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 29699 просмотра
На Буковине задержали бывшего военного за брошенную гранату в правоохранителей - полиция

Киев • УНН

 • 58 просмотра

В Черновицкой области задержан мужчина, бросивший гранату в полицейских. Злоумышленник оказал сопротивление, оказался бывшим военным, двое правоохранителей ранены.

На Буковине задержали бывшего военного за брошенную гранату в правоохранителей - полиция

Мужчина, бросивший гранату в полицейских в Черновицкой области, задержан, при задержании он оказал сопротивление правоохранителям со взрывным предметом в руках, злоумышленником оказался бывший военный, сообщили в ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.

Детали

Событие произошло 19 февраля в 22:50 в городе Сторожинец. Во время реагирования на вызов неизвестный бросил боевую гранату в сторону служебного автомобиля полиции, возле которого находились двое правоохранителей, и скрылся с места происшествия.

Двое полицейских пострадали от взрыва гранаты в Черновицкой области

В результате взрыва двое правоохранителей получили ранения. 23-летний полицейский сектора реагирования находится в больнице в тяжелом состоянии - за его жизнь борются врачи. 31-летний полицейский-водитель Управления полиции охраны получил легкие телесные повреждения, угрозы его жизни нет.

На территории области немедленно была введена специальная полицейская операция. К розыску и задержанию злоумышленника привлекли оперативников уголовного розыска, следователей, взрывотехников, кинологов, патрульные экипажи и бойцов спецподразделения КОРД.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских личность нападавшего быстро установлена и этой же ночью задержана", - сообщили в полиции.

При осмотре его транспортного средства, как отмечается, обнаружены и другие опасные предметы.

"Мы задействовали все необходимые силы и средства, чтобы оперативно установить и задержать злоумышленника. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям со взрывным предметом в руках и имел при себе еще несколько боеприпасов. Посягательство на жизнь полицейских - это особо тяжкое преступление. Реакция будет жесткой и принципиальной. Ни одно лицо не избежит ответственности", - подчеркнул начальник ГУНП в Черновицкой области Виктор Нечитайло.

Злоумышленником оказался 48-летний житель Сторожинца, бывший военнослужащий. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины

- сообщили в полиции.

По месту жительства фигуранта, как отмечается, проведен неотложный обыск. Полицейские изъяли еще оружие и боеприпасы. Все вещественные доказательства направлены на экспертные исследования.

Досудебное расследование осуществляется по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Военного в СЗЧ задержали за нападение с ножом на двух человек в Киеве - полиция

Юлия Шрамко

