На Буковині затримали колишнього військового за кинуту гранату в правоохоронців - поліція

Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 26064 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 51289 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 29693 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 48734 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 30151 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 42390 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 29613 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 27090 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26394 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19535 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 29807 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 48731 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 42388 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 40538 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 51871 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 2318 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 2816 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 14331 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 25470 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 29760 перегляди
На Буковині затримали колишнього військового за кинуту гранату в правоохоронців - поліція

Київ • УНН

 • 136 перегляди

У Чернівецькій області затримано чоловіка, який кинув гранату в поліцейських. Зловмисник чинив опір, виявився колишнім військовим, двоє правоохоронців поранені.

На Буковині затримали колишнього військового за кинуту гранату в правоохоронців - поліція

Чоловіка, який кинув гранату в поліцейських у Чернівецькій області, затримано, під час затримання він чинив опір правоохоронцям з вибуховим предметом у руках, зловмисником виявився колишній військовий, повідомили у ГУНП в області у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Подія сталася 19 лютого о 22:50 у місті Сторожинець. Під час реагування на виклик невідомий кинув бойову гранату в бік службового автомобіля поліції, біля якого перебувало двоє правоохоронців, та втік з місця події.

Двоє поліцейських постраждали від вибуху гранати у Чернівецькій області20.02.26, 00:00 • 10201 перегляд

Унаслідок вибуху двоє правоохоронців отримали поранення. 23-річний поліцейський сектору реагування перебуває у лікарні в тяжкому стані - за його життя борються лікарі. 31-річний поліцейський-водій Управління поліції охорони отримав легкі тілесні ушкодження, загрози його життю немає.

На території області негайно було введено спеціальну поліцейську операцію. До розшуку та затримання зловмисника залучили оперативників карного розшуку, слідчих, вибухотехніків, кінологів, патрульні екіпажі та бійців спецпідрозділу КОРД.

"Завдяки злагодженим і професійним діям поліцейських особу нападника швидко встановлено та цієї ж ночі затримано", - повідомили у поліції.

Під час огляду його транспортного засобу, як зазначається, виявлено й інші небезпечні предмети.

"Ми задіяли всі необхідні сили та засоби, щоб оперативно встановити і затримати зловмисника. Під час затримання він чинив опір правоохоронцям з вибуховим предметом у руках та мав при собі ще кілька боєприпасів. Посягання на життя поліцейських - це особливо тяжкий злочин. Реакція буде жорсткою і принциповою. Жодна особа не уникне відповідальності", - наголосив начальник ГУНП в Чернівецькій області Віктор Нечитайло.

Зловмисником виявився 48-річний житель Сторожинця, колишній військовослужбовець. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України

- повідомили у поліції.

За місцем проживання фігуранта, як зазначається, проведено невідкладний обшук. Поліцейські вилучили ще зброю та боєприпаси. Усі речові докази направлено на експертні дослідження.

Досудове розслідування здійснюється за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Військового у СЗЧ затримали за напад з ножем на двох людей у Києві - поліція20.02.26, 08:57 • 1524 перегляди

Юлія Шрамко

