На Буковині затримали колишнього військового за кинуту гранату в правоохоронців - поліція
Київ • УНН
У Чернівецькій області затримано чоловіка, який кинув гранату в поліцейських. Зловмисник чинив опір, виявився колишнім військовим, двоє правоохоронців поранені.
Чоловіка, який кинув гранату в поліцейських у Чернівецькій області, затримано, під час затримання він чинив опір правоохоронцям з вибуховим предметом у руках, зловмисником виявився колишній військовий, повідомили у ГУНП в області у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Подія сталася 19 лютого о 22:50 у місті Сторожинець. Під час реагування на виклик невідомий кинув бойову гранату в бік службового автомобіля поліції, біля якого перебувало двоє правоохоронців, та втік з місця події.
Унаслідок вибуху двоє правоохоронців отримали поранення. 23-річний поліцейський сектору реагування перебуває у лікарні в тяжкому стані - за його життя борються лікарі. 31-річний поліцейський-водій Управління поліції охорони отримав легкі тілесні ушкодження, загрози його життю немає.
На території області негайно було введено спеціальну поліцейську операцію. До розшуку та затримання зловмисника залучили оперативників карного розшуку, слідчих, вибухотехніків, кінологів, патрульні екіпажі та бійців спецпідрозділу КОРД.
"Завдяки злагодженим і професійним діям поліцейських особу нападника швидко встановлено та цієї ж ночі затримано", - повідомили у поліції.
Під час огляду його транспортного засобу, як зазначається, виявлено й інші небезпечні предмети.
"Ми задіяли всі необхідні сили та засоби, щоб оперативно встановити і затримати зловмисника. Під час затримання він чинив опір правоохоронцям з вибуховим предметом у руках та мав при собі ще кілька боєприпасів. Посягання на життя поліцейських - це особливо тяжкий злочин. Реакція буде жорсткою і принциповою. Жодна особа не уникне відповідальності", - наголосив начальник ГУНП в Чернівецькій області Віктор Нечитайло.
Зловмисником виявився 48-річний житель Сторожинця, колишній військовослужбовець. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України
За місцем проживання фігуранта, як зазначається, проведено невідкладний обшук. Поліцейські вилучили ще зброю та боєприпаси. Усі речові докази направлено на експертні дослідження.
Досудове розслідування здійснюється за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
