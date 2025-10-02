Українець відкусив частину поліцейського автомобіля в Мазовецькому воєводстві та був висланий із Польщі
28-річний громадянин України в стані алкогольного сп'яніння пошкодив поліцейську машину в Мазовецькому воєводстві, відкусивши частину пломби та подряпавши фарбу. Його затримали, висунули звинувачення та вислали з Польщі.
Минулої неділі патрульні з Терезіна (Сохачівський повіт, Мазовецьке воєводство) зіткнулися з надзвичайною ситуацією: 28-річний громадянин України в стані алкогольного сп’яніння погрожував двом співвітчизникам і пошкодив поліцейську машину – відкусивши частину пломби та подряпавши фарбу. Це перший подібний випадок у практиці місцевих поліцейських. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
Поліція отримала повідомлення про агресивного чоловіка, який погрожував злочином іншим громадянам України. На місце події направили патруль, але затриманий не заспокоївся навіть у поліцейській машині.
У приступі злості він схопив зубами пломбу автомобіля та відкусив її шматок, пошкодивши лакофарбове покриття. Як зазначають поліцейські, "зіткнення з агресією такого типу стало для нас абсолютною новинкою".
Після затримання чоловіку висунули три звинувачення – у погрозах злочином та заподіянні майнової шкоди. Виявилося, що він уже мав проблеми із законом у Польщі. Через це поліція звернулася до прикордонної служби, яка у вівторок передала 28-річного чоловіка українській стороні та зобов’язала його покинути країну.
