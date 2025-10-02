Украинец откусил часть полицейского автомобиля в Мазовецком воеводстве и был выслан из Польши
Киев • УНН
28-летний гражданин Украины в состоянии алкогольного опьянения повредил полицейскую машину в Мазовецком воеводстве, откусив часть пломбы и поцарапав краску. Его задержали, предъявили обвинения и выслали из Польши.
В прошлое воскресенье патрульные из Терезина (Сохачевский повет, Мазовецкое воеводство) столкнулись с чрезвычайной ситуацией: 28-летний гражданин Украины в состоянии алкогольного опьянения угрожал двум соотечественникам и повредил полицейскую машину – откусив часть пломбы и поцарапав краску. Это первый подобный случай в практике местных полицейских. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
Подробности
Полиция получила сообщение об агрессивном мужчине, который угрожал преступлением другим гражданам Украины. На место происшествия направили патруль, но задержанный не успокоился даже в полицейской машине.
В приступе злости он схватил зубами пломбу автомобиля и откусил ее кусок, повредив лакокрасочное покрытие. Как отмечают полицейские, "столкновение с агрессией такого типа стало для нас абсолютной новинкой".
После задержания мужчине предъявили три обвинения – в угрозах преступлением и причинении имущественного ущерба. Оказалось, что он уже имел проблемы с законом в Польше. Из-за этого полиция обратилась в пограничную службу, которая во вторник передала 28-летнего мужчину украинской стороне и обязала его покинуть страну.
