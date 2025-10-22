Чоловік в'їхав на авто у ворота Білого дому у Вашингтоні: Секретна служба озвучила подробиці

У Вашингтоні чоловік в’їхав на власному авто у ворота біля резиденції президента країни - Білого дому. Про це повідомляє УНН з посиланням на Секретну службу США.

Деталі

За даними Секретної служби, інцидент стався увечері 21 жовтня. Приблизно о 22:37 за місцевим часом чоловік в’їхав на своєму автомобілі у ворота для транспортних засобів Секретної служби, розташовані на розі 17-ї вулиці та Східної вулиці, північний захід, у Вашингтоні, округ Колумбія.

У службі додали, що водія заарештували, а автомобіль перевірили на наявність загрози. Транспортний засіб було визнано безпечним.

Розслідування причин даного інциденту триває, заявили в Секретній службі. Деталі про заарештовану особу, тип автомобіля або можливий мотив інциденту наразі невідомі.

