Мужчина въехал на авто в ворота Белого дома в Вашингтоне: Секретная служба озвучила подробности
Киев • УНН
В Вашингтоне мужчина въехал на собственном авто в ворота возле резиденции президента страны. Инцидент произошел вечером 21 октября, водителя арестовали, а автомобиль проверили на наличие угрозы.
В Вашингтоне мужчина въехал на собственном автомобиле в ворота возле резиденции президента страны - Белого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Секретную службу США.
Детали
По данным Секретной службы, инцидент произошел вечером 21 октября. Приблизительно в 22:37 по местному времени мужчина въехал на своем автомобиле в ворота для транспортных средств Секретной службы, расположенные на углу 17-й улицы и Восточной улицы, северо-запад, в Вашингтоне, округ Колумбия.
В службе добавили, что водителя арестовали, а автомобиль проверили на наличие угрозы. Транспортное средство было признано безопасным.
Расследование причин данного инцидента продолжается, заявили в Секретной службе. Детали об арестованном лице, типе автомобиля или возможном мотиве инцидента пока неизвестны.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что ФБР начало проверку охотничьей вышки возле аэропорта Палм-Бич, откуда открывается прямой обзор на место выхода президента Трампа из Air Force One.
