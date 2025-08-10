Чеський режисер Робін Квапіл показав проросійським громадянам Чехії війну рф проти України без цензури і постановок у своєму документальному фільмі "Велика вітчизняна подорож". У жовтні минулого року знімальна група разом із трьома головними героями, шанувальниками російського диктатора володимира путіна, вирушила до центру воєнного конфлікту, щоб на власні очі побачити, як виглядає війна рф в Україні.

Вперше в житті я бачу житловий масив, де взагалі нікого немає – каже один із прихильників путіна у фільмі.

Мені (українці) не здаються стражденною нацією, над якою щодня літають ракети. .. Велика вітчизняна подорож – каже одна з головних героїнь фільму.

Вона також стверджує, що президент України Володимир Зеленський "їздить по світу, просячи грошей на програну війну". Крім того, підкреслюється, що ця жінка прихильна до "зелених" і "ліберальних" ідеологій.

Коли Квапіл планував документальний фільм, він сказав, що не ставив собі за мету відкривати очі таким людям, як вона.

Я спирався на власний досвід як людина, яка знімає документальні фільми. Коли дивишся деякі речі в новинах, це інакше, ніж коли ти на місці – сказав він.

Режисер знайшов трьох людей, яких повіз до України, через оголошення. У ньому йшлося про те, що вони захищають тих, хто сумнівається у війні.

Ми шукали людей, які певним чином дотримуються так званих антисистемних позицій. Вони ставлять під сумнів допомогу Україні або відверто підтримують росію та путіна. Ми знайшли шістдесят із них, які були зацікавлені в участі у проекті – каже режисер.

Наприклад, один із обраних учасників стверджує у документальному фільмі, що він "багато пережив" і познайомився з багатьма росіянами, "жоден з яких не обманював".

Багато чого передувало цьому – каже він про нинішнє повномасштабне вторгнення росії в Україну

З цим погоджується інший герой документального фільму, за словами якого, "росіянам більше нічого не залишалося робити". У цьому сенсі російська пропаганда виправдовує вторгнення в іншу країну.

Квапіл з певним розумінням ставиться до людей, які ставлять під сумнів причини війни.

Він каже, що деякі життєві ситуації є "розсадником" для таких думок. У фільмі, наприклад, один з головних героїв зізнається, що коли він повернеться з поїздки до України, його ніхто не чекатиме вдома.

За словами Квапіля, герої фільму також проявили хоробрість, вирушивши до країни, в якій точиться війна. Але сам він каже, що не хотів би жити у світі, де їхні думки переважатимуть.

Я думаю, що вони багато в чому сумнівалися під час зйомок, багато чого промайнуло в їхніх думках – описує він, спостерігаючи за деталями облич своїх головних героїв у монтажній.

Тріо у фільмі не є пасивними спостерігачами. Вони знімають самі події, розпитуючи українців – чи то в харківському метро, де є імпровізовані навчальні класи, чи на братських могилах в Ізюмі. Незважаючи на реальність війни, у них помітний певний скептицизм.

Звичайно, (росіяни) не атакують лікарні, бо хочуть убивати хворих – каже він у фільмі.

Однак в інших, пізніших уривках вони висловлюють повагу до українців, обіймають їх, кажуть, що вони навчають або збагачують себе.

За словами Квапіла, повністю навернути когось на віру неможливо.

Я думаю, що можна щось змінити за допомогою якогось послідовного діалогу, але це був би діалог, який тривав би роками. І неймовірна кількість енергії – каже він.

Особисто для нього найсильніші розмови були з місцевими жителями.

Ми знімали деякий час, але вони живуть з цим уже чотири роки. Ми навчалися в школах, де маленькі діти постійно стикаються з цим. Я мало не знепритомнів, коли вони подякували нам за роботу, бо, знаєте, вони там помирають, а я знімаю дурні фільми – заявляє Квапіл.

Офіційна прем’єра документального фільму відбудеться 21 серпня.

