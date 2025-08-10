$41.460.00
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов'язаним
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Чеський режисер привіз трьох прихильників путіна до України для зйомок док. фільму про агресивну війну рф

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Чеський режисер Робін Квапіл створив документальний фільм "Велика вітчизняна подорож", де показав війну рф в Україні трьом проросійським громадянам Чехії. Прем'єра фільму відбудеться 21 серпня.

Чеський режисер привіз трьох прихильників путіна до України для зйомок док. фільму про агресивну війну рф

Чеський режисер Робін Квапіл показав проросійським громадянам Чехії війну рф проти України без цензури і постановок у своєму документальному фільмі "Велика вітчизняна подорож". У жовтні минулого року знімальна група разом із трьома головними героями, шанувальниками російського диктатора володимира путіна, вирушила до центру воєнного конфлікту, щоб на власні очі побачити, як виглядає війна рф в Україні.

Передає УНН із посиланням на ČT24.

Деталі

Вперше в житті я бачу житловий масив, де взагалі нікого немає

– каже один із прихильників путіна у фільмі.

Мені (українці) не здаються стражденною нацією, над якою щодня літають ракети. .. Велика вітчизняна подорож

– каже одна з головних героїнь фільму. 

Вона також стверджує, що президент України Володимир Зеленський "їздить по світу, просячи грошей на програну війну". Крім того, підкреслюється, що ця жінка прихильна до "зелених" і "ліберальних" ідеологій.

Коли Квапіл планував документальний фільм, він сказав, що не ставив собі за мету відкривати очі таким людям, як вона.

Я спирався на власний досвід як людина, яка знімає документальні фільми. Коли дивишся деякі речі в новинах, це інакше, ніж коли ти на місці

– сказав він.

Режисер знайшов трьох людей, яких повіз до України, через оголошення. У ньому йшлося про те, що вони захищають тих, хто сумнівається у війні.

Ми шукали людей, які певним чином дотримуються так званих антисистемних позицій. Вони ставлять під сумнів допомогу Україні або відверто підтримують росію та путіна. Ми знайшли шістдесят із них, які були зацікавлені в участі у проекті

– каже режисер.

Наприклад, один із обраних учасників стверджує у документальному фільмі, що він "багато пережив" і познайомився з багатьма росіянами, "жоден з яких не обманював".

Багато чого передувало цьому

 – каже він про нинішнє повномасштабне вторгнення росії в Україну

З цим погоджується інший герой документального фільму, за словами якого, "росіянам більше нічого не залишалося робити". У цьому сенсі російська пропаганда виправдовує вторгнення в іншу країну.

"Куба і Аляска": на міжнародному фестивалі у Британії показали документальне кіно про українських парамедикинь22.06.25, 10:20 • 4271 перегляд

Квапіл з певним розумінням ставиться до людей, які ставлять під сумнів причини війни.

Він каже, що деякі життєві ситуації є "розсадником" для таких думок. У фільмі, наприклад, один з головних героїв зізнається, що коли він повернеться з поїздки до України, його ніхто не чекатиме вдома.

За словами Квапіля, герої фільму також проявили хоробрість, вирушивши до країни, в якій точиться війна. Але сам він каже, що не хотів би жити у світі, де їхні думки переважатимуть.

Я думаю, що вони багато в чому сумнівалися під час зйомок, багато чого промайнуло в їхніх думках

– описує він, спостерігаючи за деталями облич своїх головних героїв у монтажній. 

Тріо у фільмі не є пасивними спостерігачами. Вони знімають самі події, розпитуючи українців – чи то в харківському метро, де є імпровізовані навчальні класи, чи на братських могилах в Ізюмі. Незважаючи на реальність війни, у них помітний певний скептицизм.

Звичайно, (росіяни) не атакують лікарні, бо хочуть убивати хворих

 – каже він у фільмі. 

Однак в інших, пізніших уривках вони висловлюють повагу до українців, обіймають їх, кажуть, що вони навчають або збагачують себе.

За словами Квапіла, повністю навернути когось на віру неможливо.

Я думаю, що можна щось змінити за допомогою якогось послідовного діалогу, але це був би діалог, який тривав би роками. І неймовірна кількість енергії

– каже він.

Особисто для нього найсильніші розмови були з місцевими жителями.

Ми знімали деякий час, але вони живуть з цим уже чотири роки. Ми навчалися в школах, де маленькі діти постійно стикаються з цим. Я мало не знепритомнів, коли вони подякували нам за роботу, бо, знаєте, вони там помирають, а я знімаю дурні фільми

– заявляє Квапіл.

Офіційна прем’єра документального фільму відбудеться 21 серпня.

Доповнення

Ярослав Грубич, син телеведучого Костянтина Грубича, зазнав тяжкого поранення на фронті, внаслідок чого втратив руку та тимчасово слух. Він повідомив про це у Facebook, назвавши це своїм другим "днем народження".    

