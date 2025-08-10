$41.460.00
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 43116 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 124597 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 96871 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 271075 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 154479 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 331230 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 303813 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106902 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149552 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Чешский режиссер привез трех сторонников Путина в Украину для съемок док. фильма об агрессивной войне РФ

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Чешский режиссер Робин Квапил создал документальный фильм "Великое отечественное путешествие", где показал войну РФ в Украине трем пророссийским гражданам Чехии. Премьера фильма состоится 21 августа.

Чешский режиссер привез трех сторонников Путина в Украину для съемок док. фильма об агрессивной войне РФ

Чешский режиссер Робин Квапил показал пророссийским гражданам Чехии войну РФ против Украины без цензуры и постановок в своем документальном фильме "Большое отечественное путешествие". В октябре прошлого года съемочная группа вместе с тремя главными героями, поклонниками российского диктатора Владимира Путина, отправилась в центр военного конфликта, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит война РФ в Украине.

Передает УНН со ссылкой на ČT24.

Детали

Впервые в жизни я вижу жилой массив, где вообще никого нет

– говорит один из сторонников Путина в фильме.

Мне (украинцы) не кажутся страдающей нацией, над которой ежедневно летают ракеты. .. Большое отечественное путешествие

– говорит одна из главных героинь фильма.

Она также утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский "ездит по миру, прося денег на проигранную войну". Кроме того, подчеркивается, что эта женщина привержена "зеленым" и "либеральным" идеологиям.

Когда Квапил планировал документальный фильм, он сказал, что не ставил себе целью открывать глаза таким людям, как она.

Я опирался на собственный опыт как человек, снимающий документальные фильмы. Когда смотришь некоторые вещи в новостях, это иначе, чем когда ты на месте

– сказал он.

Режиссер нашел трех человек, которых повез в Украину, через объявление. В нем говорилось о том, что они защищают тех, кто сомневается в войне.

Мы искали людей, которые определенным образом придерживаются так называемых антисистемных позиций. Они ставят под сомнение помощь Украине или откровенно поддерживают Россию и Путина. Мы нашли шестьдесят из них, которые были заинтересованы в участии в проекте

– говорит режиссер.

Например, один из выбранных участников утверждает в документальном фильме, что он "много пережил" и познакомился со многими россиянами, "ни один из которых не обманывал".

Многое предшествовало этому

– говорит он о нынешнем полномасштабном вторжении России в Украину

С этим соглашается другой герой документального фильма, по словам которого, "россиянам больше ничего не оставалось делать". В этом смысле российская пропаганда оправдывает вторжение в другую страну.

"Куба и Аляска": на международном фестивале в Британии показали документальное кино об украинских парамедиках

Квапил с определенным пониманием относится к людям, которые ставят под сомнение причины войны.

Он говорит, что некоторые жизненные ситуации являются "рассадником" для таких мыслей. В фильме, например, один из главных героев признается, что когда он вернется из поездки в Украину, его никто не будет ждать дома.

По словам Квапила, герои фильма также проявили храбрость, отправившись в страну, в которой идет война. Но сам он говорит, что не хотел бы жить в мире, где их мнения будут преобладать.

Я думаю, что они во многом сомневались во время съемок, многое промелькнуло в их мыслях

– описывает он, наблюдая за деталями лиц своих главных героев в монтажной.

Трио в фильме не являются пассивными наблюдателями. Они снимают сами события, расспрашивая украинцев – будь то в харьковском метро, где есть импровизированные учебные классы, или на братских могилах в Изюме. Несмотря на реальность войны, у них заметен определенный скептицизм.

Конечно, (россияне) не атакуют больницы, потому что хотят убивать больных

– говорит он в фильме.

Однако в других, более поздних отрывках они выражают уважение к украинцам, обнимают их, говорят, что они обучают или обогащают себя.

По словам Квапила, полностью обратить кого-то в веру невозможно.

Я думаю, что можно что-то изменить с помощью какого-то последовательного диалога, но это был бы диалог, который длился бы годами. И невероятное количество энергии

– говорит он.

Лично для него самые сильные разговоры были с местными жителями.

Мы снимали некоторое время, но они живут с этим уже четыре года. Мы учились в школах, где маленькие дети постоянно сталкиваются с этим. Я чуть не потерял сознание, когда они поблагодарили нас за работу, потому что, знаете, они там умирают, а я снимаю глупые фильмы

– заявляет Квапил.

Официальная премьера документального фильма состоится 21 августа.

Дополнение

Ярослав Грубич, сын телеведущего Константина Грубича, получил тяжелое ранение на фронте, в результате чего потерял руку и временно слух. Он сообщил об этом в Facebook, назвав это своим вторым "днем рождения".   

Павел Зинченко

ОбществоВойнаНовости Мира
Изюм
Чешская Республика
Владимир Зеленский
Украина
Харьков