Чешский режиссер привез трех сторонников Путина в Украину для съемок док. фильма об агрессивной войне РФ

Чешский режиссер Робин Квапил показал пророссийским гражданам Чехии войну РФ против Украины без цензуры и постановок в своем документальном фильме "Большое отечественное путешествие". В октябре прошлого года съемочная группа вместе с тремя главными героями, поклонниками российского диктатора Владимира Путина, отправилась в центр военного конфликта, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит война РФ в Украине.

Впервые в жизни я вижу жилой массив, где вообще никого нет – говорит один из сторонников Путина в фильме.

Мне (украинцы) не кажутся страдающей нацией, над которой ежедневно летают ракеты. .. Большое отечественное путешествие – говорит одна из главных героинь фильма.

Она также утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский "ездит по миру, прося денег на проигранную войну". Кроме того, подчеркивается, что эта женщина привержена "зеленым" и "либеральным" идеологиям.

Когда Квапил планировал документальный фильм, он сказал, что не ставил себе целью открывать глаза таким людям, как она.

Я опирался на собственный опыт как человек, снимающий документальные фильмы. Когда смотришь некоторые вещи в новостях, это иначе, чем когда ты на месте – сказал он.

Режиссер нашел трех человек, которых повез в Украину, через объявление. В нем говорилось о том, что они защищают тех, кто сомневается в войне.

Мы искали людей, которые определенным образом придерживаются так называемых антисистемных позиций. Они ставят под сомнение помощь Украине или откровенно поддерживают Россию и Путина. Мы нашли шестьдесят из них, которые были заинтересованы в участии в проекте – говорит режиссер.

Например, один из выбранных участников утверждает в документальном фильме, что он "много пережил" и познакомился со многими россиянами, "ни один из которых не обманывал".

Многое предшествовало этому – говорит он о нынешнем полномасштабном вторжении России в Украину

С этим соглашается другой герой документального фильма, по словам которого, "россиянам больше ничего не оставалось делать". В этом смысле российская пропаганда оправдывает вторжение в другую страну.

Квапил с определенным пониманием относится к людям, которые ставят под сомнение причины войны.

Он говорит, что некоторые жизненные ситуации являются "рассадником" для таких мыслей. В фильме, например, один из главных героев признается, что когда он вернется из поездки в Украину, его никто не будет ждать дома.

По словам Квапила, герои фильма также проявили храбрость, отправившись в страну, в которой идет война. Но сам он говорит, что не хотел бы жить в мире, где их мнения будут преобладать.

Я думаю, что они во многом сомневались во время съемок, многое промелькнуло в их мыслях – описывает он, наблюдая за деталями лиц своих главных героев в монтажной.

Трио в фильме не являются пассивными наблюдателями. Они снимают сами события, расспрашивая украинцев – будь то в харьковском метро, где есть импровизированные учебные классы, или на братских могилах в Изюме. Несмотря на реальность войны, у них заметен определенный скептицизм.

Конечно, (россияне) не атакуют больницы, потому что хотят убивать больных – говорит он в фильме.

Однако в других, более поздних отрывках они выражают уважение к украинцам, обнимают их, говорят, что они обучают или обогащают себя.

По словам Квапила, полностью обратить кого-то в веру невозможно.

Я думаю, что можно что-то изменить с помощью какого-то последовательного диалога, но это был бы диалог, который длился бы годами. И невероятное количество энергии – говорит он.

Лично для него самые сильные разговоры были с местными жителями.

Мы снимали некоторое время, но они живут с этим уже четыре года. Мы учились в школах, где маленькие дети постоянно сталкиваются с этим. Я чуть не потерял сознание, когда они поблагодарили нас за работу, потому что, знаете, они там умирают, а я снимаю глупые фильмы – заявляет Квапил.

Официальная премьера документального фильма состоится 21 августа.

