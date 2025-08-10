Чешский режиссер привез трех сторонников Путина в Украину для съемок док. фильма об агрессивной войне РФ
Чешский режиссер Робин Квапил создал документальный фильм "Великое отечественное путешествие", где показал войну РФ в Украине трем пророссийским гражданам Чехии. Премьера фильма состоится 21 августа.
Чешский режиссер Робин Квапил показал пророссийским гражданам Чехии войну РФ против Украины без цензуры и постановок в своем документальном фильме "Большое отечественное путешествие". В октябре прошлого года съемочная группа вместе с тремя главными героями, поклонниками российского диктатора Владимира Путина, отправилась в центр военного конфликта, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит война РФ в Украине.
Впервые в жизни я вижу жилой массив, где вообще никого нет
Мне (украинцы) не кажутся страдающей нацией, над которой ежедневно летают ракеты. .. Большое отечественное путешествие
Она также утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский "ездит по миру, прося денег на проигранную войну". Кроме того, подчеркивается, что эта женщина привержена "зеленым" и "либеральным" идеологиям.
Когда Квапил планировал документальный фильм, он сказал, что не ставил себе целью открывать глаза таким людям, как она.
Я опирался на собственный опыт как человек, снимающий документальные фильмы. Когда смотришь некоторые вещи в новостях, это иначе, чем когда ты на месте
Режиссер нашел трех человек, которых повез в Украину, через объявление. В нем говорилось о том, что они защищают тех, кто сомневается в войне.
Мы искали людей, которые определенным образом придерживаются так называемых антисистемных позиций. Они ставят под сомнение помощь Украине или откровенно поддерживают Россию и Путина. Мы нашли шестьдесят из них, которые были заинтересованы в участии в проекте
Например, один из выбранных участников утверждает в документальном фильме, что он "много пережил" и познакомился со многими россиянами, "ни один из которых не обманывал".
Многое предшествовало этому
С этим соглашается другой герой документального фильма, по словам которого, "россиянам больше ничего не оставалось делать". В этом смысле российская пропаганда оправдывает вторжение в другую страну.
Квапил с определенным пониманием относится к людям, которые ставят под сомнение причины войны.
Он говорит, что некоторые жизненные ситуации являются "рассадником" для таких мыслей. В фильме, например, один из главных героев признается, что когда он вернется из поездки в Украину, его никто не будет ждать дома.
По словам Квапила, герои фильма также проявили храбрость, отправившись в страну, в которой идет война. Но сам он говорит, что не хотел бы жить в мире, где их мнения будут преобладать.
Я думаю, что они во многом сомневались во время съемок, многое промелькнуло в их мыслях
Трио в фильме не являются пассивными наблюдателями. Они снимают сами события, расспрашивая украинцев – будь то в харьковском метро, где есть импровизированные учебные классы, или на братских могилах в Изюме. Несмотря на реальность войны, у них заметен определенный скептицизм.
Конечно, (россияне) не атакуют больницы, потому что хотят убивать больных
Однако в других, более поздних отрывках они выражают уважение к украинцам, обнимают их, говорят, что они обучают или обогащают себя.
По словам Квапила, полностью обратить кого-то в веру невозможно.
Я думаю, что можно что-то изменить с помощью какого-то последовательного диалога, но это был бы диалог, который длился бы годами. И невероятное количество энергии
Лично для него самые сильные разговоры были с местными жителями.
Мы снимали некоторое время, но они живут с этим уже четыре года. Мы учились в школах, где маленькие дети постоянно сталкиваются с этим. Я чуть не потерял сознание, когда они поблагодарили нас за работу, потому что, знаете, они там умирают, а я снимаю глупые фильмы
Официальная премьера документального фильма состоится 21 августа.
