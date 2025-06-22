"Куба и Аляска": на международном фестивале в Британии показали документальное кино об украинских парамедиках

Украинский документальный фильм о двух парамедиках фильм режиссера Егора Трояновского "Куба и Аляска" показали в Великобритании во время международного фестиваля документального кино и интерактивных медиа Sheffield DocFest. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Детали

Документальный фильм рассказывает историю двух украинских военнослужащих с позывными "Куба" и "Аляска". Героини - две подруги, остроумные и мужественные женщины, выполняющие миссии по спасению жизни в зоне боевых действий. Они, как и тысячи других защитников, сталкиваются с болезненной реальностью - чем дольше длится их служба, тем сильнее разрываются связи с родными, друзьями и бывшей мирной жизнью. Фильм поднимает вопрос: возможно ли возвращение к довоенной реальности, когда война стала частью внутреннего мира?

Документальный фильм создан в копродукции трех стран - Украины, Бельгии и Франции. Над проектом работали кинокомпании 2BRAVE PRODUCTIONS, TAG FILM и CLIN D OEIL FILMS. Продюсерами выступили Ольга Брегман, Кристиан Попп и Ханне Флипо.

Проект получил поддержку в рамках программы грантов на постпродакшн от Украинской киноакадемии при содействии платформы Netflix. Дистрибуцией фильма в Украине занимается компания Green Light Films.

Дополнение

Sheffield DocFest — один из ведущих мировых фестивалей документального кино и инновационных форматов в сфере XR и интерактивного сторителлинга. Он ежегодно проходит в британском городе Шеффилд с 1994 года и стал важной платформой для премьер и международного сотрудничества в жанре документального кино.

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