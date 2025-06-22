"Куба і Аляска": на міжнародному фестивалі у Британії показали документальне кіно про українських парамедикинь
Київ • УНН
Український документальний фільм Єгора Трояновського "Куба і Аляска" про двох парамедикинь був показаний на Sheffield DocFest у Британії. Фільм висвітлює життя військовослужбовиць, які виконують місії з порятунку в зоні бойових дій та досліджує вплив війни на їхні зв’язки з мирним життям, порушуючи питання повернення до довоєнної реальності.
Український документальний фільм про двох парамедикинь фільм режисера Єгора Трояновського "Куба і Аляска" показали у Великій Британії під час міжнародному фестивалі документального кіно та інтерактивних медіа Sheffield DocFest. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державне агентство України з питань кіно.
Деталі
Документальний фільм розповідає історію двох українських військовослужбовиць із позивними "Куба" та "Аляска". Героїні - дві подруги, дотепні та мужні жінки, які виконують місії з порятунку життя у зоні бойових дій. Вони, як і тисячі інших захисників, стикаються з болючою реальністю - чим довше триває їхня служба, тим сильніше розриваються зв’язки з рідними, друзями та колишнім мирним життям. Фільм порушує питання: чи можливе повернення до довоєнної реальності, коли війна стала частиною внутрішнього світу?
Документальну стрічку створено у копродукції трьох країн - України, Бельгії та Франції. Над проєктом працювали кінокомпанії 2BRAVE PRODUCTIONS, TAG FILM та CLIN D’OEIL FILMS. Продюсерами виступили Ольга Брегман, Крістіан Попп та Ханне Фліпо.
Проєкт отримав підтримку в рамках програми грантів на постпродакшн від Української кіноакадемії за сприяння платформи Netflix. Дистриб’юцією фільму в Україні займається компанія Green Light Films.
Доповнення
Sheffield DocFest — один із провідних світових фестивалів документального кіно та інноваційних форматів у сфері XR та інтерактивного сторітелінгу. Він щорічно проходить у британському місті Шеффілд з 1994 року й став важливою платформою для прем’єр та міжнародної співпраці у жанрі документального кіно.
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