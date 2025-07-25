Режисер і військовий Ярослав Грубич втратив руку на фронті

Ярослав Грубич - оператор, режисер і син телеведучого Костянтина Грубича - зазнав тяжкого поранення на фронті, внаслідок чого втратив руку та тимчасово - слух. Про це він повідомив у своєму дописі на Facebook, передає УНН.

Деталі

Ярослав Грубич опублікував своє фото з лікарні й повідомив, що отримав страшне поранення та все ж вижив, тож вважає, що отримав другий "день народження".

Недавно вписав другий день народження / вижив... Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання, але вже обіцяють, як сказали, "нову сексуальну руку". А може, я погано почув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте… додатково реанімації, уколи, наркози... так, друзі, пережив дещо страшне цього тижня, але здаватися не можна. Тримайтесь… і нас не здолати. Дякую рідним, друзям за слова підтримки - написав Ярослав.

Його батько також оприлюднив допис, у якому повідомив, що на його сина чекають лікування та реабілітація.

Прийде час, і ви почуєте про цю історію. Поки що - лікування, реабілітація, нове життя, але з Україною і для України. Наш син Ярослав живий, хоча звикати до нового стану ще довго. Якщо можливо. Він надзвичайно мужній і цілісний. Я здивований і надзвичайно пишаюся. Тяжко усім… але з такими людьми ми нездоланні. Ви знаєте, хто винен - написав ведучий.

Доповнення

Про те, що Ярослав Грубич став бійцем Збройних сил України, стало відомо в червні цього року. Його батько, телеведучий Костянтин Грубич, тоді поділився у Facebook фото сина у військовій формі, лаконічно підписавши знімок: "Рідна кров".

До мобілізації Ярослав працював оператором і режисером, зокрема займався документуванням війни.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Києві попрощалися з телеведучим та військовослужбовцем Максимом Неліпою, який загинув під час виконання бойового завдання.