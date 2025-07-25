Режиссер и военный Ярослав Грубич потерял руку на фронте

Ярослав Грубич - оператор, режиссер и сын телеведущего Константина Грубича - получил тяжелое ранение на фронте, в результате чего потерял руку и временно - слух. Об этом он сообщил в своем сообщении на Facebook, передает УНН.

Детали

Ярослав Грубич опубликовал свое фото из больницы и сообщил, что получил страшное ранение и все же выжил, поэтому считает, что получил второй "день рождения".

Недавно вписал второй день рождения / выжил... Левой рукой учишься быстро, если иметь желание, но уже обещают, как сказали, "новую сексуальную руку". А может, я плохо услышал, потому что слух потерял на некоторое время, сами понимаете… дополнительно реанимации, уколы, наркозы... да, друзья, пережил кое-что страшное на этой неделе, но сдаваться нельзя. Держитесь… и нас не одолеть. Спасибо родным, друзьям за слова поддержки - написал Ярослав.

Его отец также обнародовал сообщение, в котором сообщил, что его сына ждут лечение и реабилитация.

Придет время, и вы услышите об этой истории. Пока что - лечение, реабилитация, новая жизнь, но с Украиной и для Украины. Наш сын Ярослав жив, хотя привыкать к новому состоянию еще долго. Если возможно. Он чрезвычайно мужественный и цельный. Я удивлен и чрезвычайно горжусь. Тяжело всем… но с такими людьми мы непобедимы. Вы знаете, кто виноват - написал ведущий.

Дополнение

О том, что Ярослав Грубич стал бойцом Вооруженных сил Украины, стало известно в июне этого года. Его отец, телеведущий Константин Грубич, тогда поделился в Facebook фото сына в военной форме, лаконично подписав снимок: "Родная кровь".

До мобилизации Ярослав работал оператором и режиссером, в частности занимался документированием войны.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Киеве попрощались с телеведущим и военнослужащим Максимом Нелипой, который погиб во время выполнения боевого задания.