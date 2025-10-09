Через ворожі атаки змінено маршрути поїздів до Сумщини: деталі
Київ • УНН
Через ворожі атаки залізничне сполучення з Сумщиною здійснюється зміненими маршрутами. Потяги регіонального та далекого сполучення прямують в обхід до своїх станцій призначення.
Через ворожі атаки залізничне сполучення з Сумщиною низкою поїздів відбуватиметься зміненими маршрутами, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у четвер, пише УНН.
Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух - пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами
Зокрема, як вказано, це стосується потягів регіонального призначення:
- 895 Конотоп – Фастів;
- 888/887 Славутич – Київ-Волинський;
- та 892 Фастів - Славутич.
"Однак потяги приміського сполучення доїжджають до ст. Носівка, і відповідно відправлення з неї", - ідеться у повідомленні.
Вказано, що деякі поїзди дальнього сполучення їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення:
- 787 Терещенська – Київ;
- 786 Київ – Терещенська;
- 113 Харків - Львів;
- 779 Суми – Київ;
- 116 Київ – Суми;
- 774 Жмеринка – Терещенська.
