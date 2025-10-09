Через ворожі атаки змінено маршрути поїздів до Сумщини: деталі

Через ворожі атаки залізничне сполучення з Сумщиною низкою поїздів відбуватиметься зміненими маршрутами, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у четвер, пише УНН.

Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух - пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами - повідомили в УЗ.

Зокрема, як вказано, це стосується потягів регіонального призначення:

895 Конотоп – Фастів;

888/887 Славутич – Київ-Волинський;

та 892 Фастів - Славутич.

"Однак потяги приміського сполучення доїжджають до ст. Носівка, і відповідно відправлення з неї", - ідеться у повідомленні.

Вказано, що деякі поїзди дальнього сполучення їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення:

787 Терещенська – Київ;

786 Київ – Терещенська;

113 Харків - Львів;

779 Суми – Київ;

116 Київ – Суми;

774 Жмеринка – Терещенська.

