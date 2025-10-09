$41.320.03
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
01:15 • 7030 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 20699 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 44063 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 31609 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 27702 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 48426 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 54411 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 46209 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 31040 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Через ворожі атаки змінено маршрути поїздів до Сумщини: деталі

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Через ворожі атаки залізничне сполучення з Сумщиною здійснюється зміненими маршрутами. Потяги регіонального та далекого сполучення прямують в обхід до своїх станцій призначення.

Через ворожі атаки змінено маршрути поїздів до Сумщини: деталі

Через ворожі атаки залізничне сполучення з Сумщиною низкою поїздів відбуватиметься зміненими маршрутами, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у четвер, пише УНН.

Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух - пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами

- повідомили в УЗ.

Зокрема, як вказано, це стосується потягів регіонального призначення:

  • 895 Конотоп – Фастів;
    • 888/887 Славутич – Київ-Волинський;
      • та 892 Фастів - Славутич.

        "Однак потяги приміського сполучення доїжджають до ст. Носівка, і відповідно відправлення з неї", - ідеться у повідомленні.

        Вказано, що деякі поїзди дальнього сполучення їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення:

        • 787 Терещенська – Київ;
          • 786 Київ – Терещенська;
            • 113 Харків - Львів;
              • 779 Суми – Київ;
                • 116 Київ – Суми;
                  • 774 Жмеринка – Терещенська.

                    Поїзд Суми-Київ змінить маршрут через загрозу атак рф: можливі затримки рейсів08.10.25, 14:24 • 2388 переглядiв

                    Юлія Шрамко

