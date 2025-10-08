Поїзд Суми-Київ змінить маршрут через загрозу атак рф: можливі затримки рейсів

Через загрозу ворожих атак змінюють маршрути поїздів потягів Суми-Київ, повідомив у середу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Тимчасово змінено маршрут руху потягів, зокрема сполучення Суми – Київ та у зворотному напрямку - написав Григоров.

З його слів, "у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках Чернігівщини, для безпеки пасажирів потяги тимчасово прямуватимуть об’їзним маршрутом".

"Попередньо можливі затримки у прибутті та відправленні – близько 4 годин", - зазначив голова ОВА.

За даними Укрзалізниці, на 12:37 затримувалися в дорозі 18 поїздів: