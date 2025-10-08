Поїзд Суми-Київ змінить маршрут через загрозу атак рф: можливі затримки рейсів
Київ • УНН
Через загрозу ворожих атак на Чернігівщині потяги Суми – Київ тимчасово прямуватимуть об'їзним маршрутом. Можливі затримки до 4 годин.
Через загрозу ворожих атак змінюють маршрути поїздів потягів Суми-Київ, повідомив у середу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
Тимчасово змінено маршрут руху потягів, зокрема сполучення Суми – Київ та у зворотному напрямку
З його слів, "у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках Чернігівщини, для безпеки пасажирів потяги тимчасово прямуватимуть об’їзним маршрутом".
"Попередньо можливі затримки у прибутті та відправленні – близько 4 годин", - зазначив голова ОВА.
За даними Укрзалізниці, на 12:37 затримувалися в дорозі 18 поїздів:
- №115/116 Київ-Пас.-Суми (+3:53);
- №45/46 Ужгород-Харків-Пас. (+2:33);
- №143/144 Суми-Львів (+1:56);
- №779/790 Суми-Київ-Пас. (+2:35);
- №141/142 Чернігів-Івано-Франківськ (+1:56);
- №787/788 Терещенська-Київ-Пас. (+2:30);
- №113/114 Харків-Пас.-Львів (+4:00);
- №23/24 Київ-Пас.-Хелм (+1:45);
- №773/774 Київ-Пас.-Терещенська (+2:00);
- №257/258 Ворохта-Кропивницький (+0:33);
- №259/260 Чоп-Кременчук-Пас. (+0:33);
- №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+0:28);
- №351/352 Київ-Пас.-Кишинеу (+0:26);
- №73/74 Харків-Пас.-Пшемисль Головний (+0:22);
- №705/706 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:08);
- №785/786 Київ-Пас.-Терещенська (+0:06);
- №59/60 Київ-Пас.-Чоп (+0:06);
- №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:04).