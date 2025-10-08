$41.320.03
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 16316 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 20725 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 19770 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 19616 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18158 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21280 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19215 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17538 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 62166 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 9336 перегляди
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 16299 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 11659 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 20710 перегляди
Поїзд Суми-Київ змінить маршрут через загрозу атак рф: можливі затримки рейсів

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Через загрозу ворожих атак на Чернігівщині потяги Суми – Київ тимчасово прямуватимуть об'їзним маршрутом. Можливі затримки до 4 годин.

Поїзд Суми-Київ змінить маршрут через загрозу атак рф: можливі затримки рейсів

Через загрозу ворожих атак змінюють маршрути поїздів потягів Суми-Київ, повідомив у середу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Тимчасово змінено маршрут руху потягів, зокрема сполучення Суми – Київ та у зворотному напрямку

- написав Григоров.

З його слів, "у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках Чернігівщини, для безпеки пасажирів потяги тимчасово прямуватимуть об’їзним маршрутом".

"Попередньо можливі затримки у прибутті та відправленні – близько 4 годин", - зазначив голова ОВА.

Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів08.10.25, 10:01 • 21280 переглядiв

За даними Укрзалізниці, на 12:37 затримувалися в дорозі 18 поїздів:

  • №115/116 Київ-Пас.-Суми (+3:53);
    • №45/46 Ужгород-Харків-Пас. (+2:33);
      • №143/144 Суми-Львів (+1:56);
        • №779/790 Суми-Київ-Пас. (+2:35);
          • №141/142 Чернігів-Івано-Франківськ (+1:56);
            • №787/788 Терещенська-Київ-Пас. (+2:30);
              • №113/114 Харків-Пас.-Львів (+4:00);
                • №23/24 Київ-Пас.-Хелм (+1:45);
                  • №773/774 Київ-Пас.-Терещенська (+2:00);
                    • №257/258 Ворохта-Кропивницький (+0:33);
                      • №259/260 Чоп-Кременчук-Пас. (+0:33);
                        • №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+0:28);
                          • №351/352 Київ-Пас.-Кишинеу (+0:26);
                            • №73/74 Харків-Пас.-Пшемисль Головний (+0:22);
                              • №705/706 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:08);
                                • №785/786 Київ-Пас.-Терещенська (+0:06);
                                  • №59/60 Київ-Пас.-Чоп (+0:06);
                                    • №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:04).

                                      Юлія Шрамко

                                      Суспільство
                                      Чернігівська область
                                      Суми
                                      Київ