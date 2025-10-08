Поезд Сумы-Киев изменит маршрут из-за угрозы атак рф: возможны задержки рейсов

Из-за угрозы вражеских атак меняют маршруты поездов Сумы-Киев, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Временно изменен маршрут движения поездов, в частности сообщение Сумы – Киев и в обратном направлении - написал Григоров.

По его словам, "в связи с угрозой вражеских атак на отдельных участках Черниговщины, для безопасности пассажиров поезда временно будут следовать объездным маршрутом".

"Предварительно возможны задержки в прибытии и отправлении – около 4 часов", - отметил глава ОВА.

По данным Укрзализныци, на 12:37 задерживались в пути 18 поездов: