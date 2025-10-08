Поезд Сумы-Киев изменит маршрут из-за угрозы атак рф: возможны задержки рейсов
Киев • УНН
Из-за угрозы вражеских атак на Черниговщине поезда Сумы – Киев временно будут следовать объездным маршрутом. Возможны задержки до 4 часов.
Из-за угрозы вражеских атак меняют маршруты поездов Сумы-Киев, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
Временно изменен маршрут движения поездов, в частности сообщение Сумы – Киев и в обратном направлении
По его словам, "в связи с угрозой вражеских атак на отдельных участках Черниговщины, для безопасности пассажиров поезда временно будут следовать объездным маршрутом".
"Предварительно возможны задержки в прибытии и отправлении – около 4 часов", - отметил глава ОВА.
По данным Укрзализныци, на 12:37 задерживались в пути 18 поездов:
- №115/116 Киев-Пасс.-Сумы (+3:53);
- №45/46 Ужгород-Харьков-Пасс. (+2:33);
- №143/144 Сумы-Львов (+1:56);
- №779/790 Сумы-Киев-Пасс. (+2:35);
- №141/142 Чернигов-Ивано-Франковск (+1:56);
- №787/788 Терещенская-Киев-Пасс. (+2:30);
- №113/114 Харьков-Пасс.-Львов (+4:00);
- №23/24 Киев-Пасс.-Хелм (+1:45);
- №773/774 Киев-Пасс.-Терещенская (+2:00);
- №257/258 Ворохта-Кропивницкий (+0:33);
- №259/260 Чоп-Кременчуг-Пасс. (+0:33);
- №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+0:28);
- №351/352 Киев-Пасс.-Кишинев (+0:26);
- №73/74 Харьков-Пасс.-Пшемысль Главный (+0:22);
- №705/706 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+0:08);
- №785/786 Киев-Пасс.-Терещенская (+0:06);
- №59/60 Киев-Пасс.-Чоп (+0:06);
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:04).