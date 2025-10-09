Из-за вражеских атак изменены маршруты поездов в Сумскую область: детали
Киев • УНН
Из-за вражеских атак железнодорожное сообщение с Сумской областью осуществляется измененными маршрутами. Поезда регионального и дальнего сообщения следуют в обход к своим станциям назначения.
Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение - пассажиров, следующих в направлении Сумской области, везем другими маршрутами
В частности, как указано, это касается поездов регионального назначения:
- 895 Конотоп – Фастов;
- 888/887 Славутич – Киев-Волынский;
- и 892 Фастов - Славутич.
"Однако поезда пригородного сообщения доезжают до ст. Носовка, и соответственно отправление с нее", - говорится в сообщении.
Указано, что некоторые поезда дальнего следования едут в объезд до своих станций назначения:
- 787 Терещенская – Киев;
- 786 Киев – Терещенская;
- 113 Харьков - Львов;
- 779 Сумы – Киев;
- 116 Киев – Сумы;
- 774 Жмеринка – Терещенская.
