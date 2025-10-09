Из-за вражеских атак изменены маршруты поездов в Сумскую область: детали

Из-за вражеских атак железнодорожное сообщение с Сумской областью рядом поездов будет осуществляться измененными маршрутами, сообщили в АО "Укрзализныця" в четверг, пишет УНН.

Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение - пассажиров, следующих в направлении Сумской области, везем другими маршрутами - сообщили в УЗ.

В частности, как указано, это касается поездов регионального назначения:

895 Конотоп – Фастов;

888/887 Славутич – Киев-Волынский;

и 892 Фастов - Славутич.

"Однако поезда пригородного сообщения доезжают до ст. Носовка, и соответственно отправление с нее", - говорится в сообщении.

Указано, что некоторые поезда дальнего следования едут в объезд до своих станций назначения:

787 Терещенская – Киев;

786 Киев – Терещенская;

113 Харьков - Львов;

779 Сумы – Киев;

116 Киев – Сумы;

774 Жмеринка – Терещенская.

Поезд Сумы-Киев изменит маршрут из-за угрозы атак рф: возможны задержки рейсов